Giro-baas Bellino behoort tot het soort van weldoeners voor wie liefde een ding is

Veel klachten heb ik niet gehoord van de renners. Eigenlijk was het er maar één. Bauke Mollema vond de start van de Giro in het land van Orbán helemaal niks. En dat was niet omdat de Hongaarse oerconservatief een dubieuze antihomowet had ingevoerd, maar wel omdat de organisator het peloton na drie dagen opzadelde met irritante verplaatsing van ruim tweeduizend kilometer naar Sicilië. Als er meteen op zondagavond was gevlogen had Bauke het nog kunnen billijken. Maar nee hoor, het moest op maandag: weg rustdag. Gedoe om niks.

Bauke had het nog makkelijk. De hele huishouding van zijn ploeg, en van al de andere ploegen, moest op maandag ook naar Sicilië. En dat ging natuurlijk gewoon over de weg, en met een veerboot als toetje. Een militaire operatie is er niks bij.

Ik herinner me een verplaatsing, ergens in het midden van de jaren tachtig, van Jerez de la Frontera, wat al bijna Marokko is, naar Zwitserland. De ene koers was klaar, de volgende begon - er zat één dag tussen. Een eitje voor ons, renners: vliegtuig in, vliegtuig uit. Maar het was een wonder te noemen dat verzorger Dirk, in zijn dieselcamion, terwijl wij op een oor lagen, er in de nacht in slaagde zoveel tijdwinst te boeken dat onze herstelmassage op de ‘dode’ dag niet in het gedrang kwam.

Dirk hield van zijn renners. Voor hun welzijn voelde hij zich zeer verantwoordelijk. En omdat de ploegleiding het hem nu eenmaal bevolen had, wás hij gewoon op tijd ter plekke, al was hij zwaar onderbetaald. Daar in Zwitserland masseerde hij mijn pijntjes weg met een flair en aandacht alsof hij niet rechtstreeks achter zijn stuur vandaan kwam.

Natuurlijk, zijn verantwoordelijkheidsgevoel had hem ‘de koplampen doen ontsteken’. Dat wil zeggen, er bestonden krachtige pillen om niet in slaap te vallen achter het stuur. Hij vertelde me dat hij desondanks een paar keer in slaap was gevallen, al duurde dat niet lang.

Goed, dit was in de jaren tachtig. Later, veel later - ik was allang geen professioneel wielrenner meer - kwam ik hem nog eens tegen. Hij vertelde te zijn overgestapt naar een topvoetbalclub waar minder achterlijke werkomstandigheden heersten.

Aan Dirk moest ik denken toen het Hongaarse feestje op zijn einde liep. En ik moest denken aan de megalomane ideeën van de RCA, de grote organisator van de Giro. Voor Paolo Bellino, de ceo van RCA is Hongarije nog lang niet ver genoeg. Hij droomt ervan te starten in Afrika. Ooit. Het is nogal in de mode om groot te dromen. En groot dromen gaat het altijd over het ‘aanboren van markten’.

Als ik een markt was die moest worden aangeboord, zou ik op mijn hoede zijn voor een kolonialist als Paolo Bellino. Hij behoort tot het soort van weldoeners voor wie liefde een ding is. Een ding…