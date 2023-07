Girmay uit Eritrea incasseert in etappe 11 van de Tour een nieuwe tegenslag in de transformatie naar topsprinter

Biniam Girmay bij de start van de elfde etappe in Clermont-Ferrand, druk in de weer met supporters. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Van deze vijfde sprintetappe in de Tour had Biniam Girmay zich duidelijk meer voorgesteld. Bij de start in Clermont-Ferrand was de sprinter nog de bereidwilligheid zelve en mochten landgenoten zoveel selfies maken als ze wilden van de 23-jarige renner uit Eritrea. Per slot lagen er in de elfde rit van deze Tour kansen om zijn vorige resultaat, derde in etappe 7 naar Bordeaux, te verbeteren.

Maar in finishplaats Moulins lukte het de plaatselijke Eritrese fans niet hem de ploegbus uit te schreeuwen. Teleurgesteld over zijn dertiende plaats fietste Girmay meteen naar de luxe, mobiele kleedkamer van Intermarché-Circus-Wanty en kwam er niet meer uit. Ook al zwaaiden zijn fans nog zo hard met hun vlaggen. Ook al tilden ze hun jonge kinderen omhoog ter hoogte van de geblindeerde ramen van de bus.

Hij, sprinter in opleiding feitelijk, had dan ook net een harde les sprinten-voor-gevorderden gekregen van specialisten zoals Jasper Philipsen, die in Moulins voor de vierde keer deze Tour een etappe won en dus met vier vingers in de lucht over de streep scheurde. De Belg hield Dylan Groenewegen af van diens zesde etappezege in de Tour. Ook Girmays jeugdidool, drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, finishte voor hem en werd achtste.

‘Dertiende, dat is toch helemaal niet slecht’, zegt Daniel Teklamouioun voor de dichte Intermarché-bus. Hij woont met vrouw en dochters in Moulins. Om zijn gezin staat volgens hem de rest van de Eritrese gemeenschap van de stad. Ze zwaaien met de groen-rood-blauwe nationale vlag. ‘In elke stad in Frankrijk wonen mensen uit Eritrea en als de Tour daar is, gaan ze altijd naar Bini kijken’, legt Teklamouioun uit. ‘Hoe groter de stad, hoe meer mensen er komen. Maar we reizen hem niet de hele Tour achterna.’

Op telefoons kijken

Girmay zat vandaag toch maar mooi bij de sprinterselite, vond het Moulins-deel van de diaspora. Op hun telefoons konden ze hun landgenoot voortdurend goed zien op de livebeelden vanaf de cameramotor die voor de jagende groep sprinters uit reed. Iets meer dan 60 kilometer per uur ging het gemiddeld in de laatste twintig kilometer, oplopend naar 65 in de laatste duizend meter en ruim 71 kilometer per uur op het eind.

Dat Girmay dit tempo bij kan houden, bewijst dat hij kan sprinten. Maar dat hij steeds in beeld was, was een slecht teken. Want dat betekende dat hij met maximale luchtweerstand vol door de wind fietste. Idealiter is de winnaar pas zichtbaar als hij zegevierend over de streep gaat.

Het vervullen van zijn grootste ambitie moet dus nog even wachten. ‘Als eerste zwarte Afrikaan…’ zo begint Girmay vaak een antwoord als hem naar zijn dromen wordt gevraagd. Als eerste zwarte Afrikaan een rit winnen in de Tour de France, is nog steeds het doel.

Voordat de Tour begon, kondigde Mike Teunissen al aan: zijn ploeggenoot Girmay zal er even in moeten komen. Per slot is het de eerste Tour voor de man uit Eritrea en zijn tweede grote ronde. De Limburger Teunissen, oud-geletruidrager in de Tour van 2019, is gids, mentor en lead-out in één voor Girmay.

Hevig geschrokken

En inderdaad, de eerste kansen pakte hij niet, maar in de derde massasprint deze Ronde van Frankrijk, etappe zeven naar Bordeaux, was daar opeens een derde plaats. Waarbij hij ook nog werd gehinderd door ritwinnaar Philipsen. ‘Laat iedereen de regels respecteren en in een rechte lijn naar de finish sprinten’, zei een hevig geschrokken Girmay erover. ‘Ik voelde echt gevaar toen ik met mijn voet een hek raakte. Dat had een nachtmerrie kunnen worden.’

Niettemin, in één adem wees hij op het bijzondere van zijn derde plek: ‘Als eerste zwarte Afrikaan op het podium in de Tour.’ Dat klopte niet helemaal. In 2015 kreeg landgenoot Daniel Teklehaimanot op hetzelfde podium vier dagen de bolletjestrui uitgereikt. Hij had het enthousiasme in eigen land al tot grote hoogte gebracht door überhaupt te starten in de Tour, samen met Merhawi Kudus, ook uit Eritrea.

In de huidige Tour is Girmay de enige vertegenwoordiger van het land in de Hoorn van Afrika. Zijn huisgenoot in San Marino, Amanuel Ghebreigzabhier, werd door zijn ploeg Lidl-Trek dit jaar ingezet in de Giro.

Klassiekerrenner

De 23-jarige Girmay leek zich te ontwikkelen tot klassiekerrenner, goed in eendaagse wedstrijden. Twee ‘eerste zwarte Afrikaan ooit’-zeges boekte hij vorig jaar: eerst Gent-Wevelgem en daarna een rit in de Ronde van Italië. Bijzonder, want Italië is de vroegere kolonisator van Eritrea en bracht het wielrennen in 1885 naar Girmays land waar de sport zeer populair is.

Girmays ritzege in de Giro werd gevolgd door nogal een anticlimax. Bij de huldigingsceremonie schoot de kurk van de enorme proseccofles in zijn oog en de volgende dag stapte hij niet meer op – doktersadvies.

‘Als eerste zwarte Afrikaan wereldkampioen wielrennen worden’, is wat Girmay drijft. Het eerste WK ooit in Afrika, in Kigali, Rwanda in 2025 is de ultieme droom. Maar eerst dus nog die etappezege in de Tour. Er zijn nog twee kansen. Eerst volgende week vrijdag rit 19 naar Poligny. Nog mooier: twee dagen later. Wint Girmay op de Champs-Élysées, dan is zijn sprintersopleiding in één klap voltooid.