Girmay moet vanwege proseccokurk afstappen na etappezege bij Girodebuut

De onfortuinlijke Biniam Girmay dinsdag tijdens de podiumceremonie van dinsdag waarbij hij een kurk in zijn oog kreeg. De renner ging woensdag niet meer van start in de Giro. Beeld ANP / EPA

Hij kreeg dinsdag bij zijn huldiging in Jesi de kurk van de voor de winnaar gebruikelijke proseccofles vol in het linkeroog. Girmay hing enkele decimeters boven de fles die op het podium stond, draaide het ijzerdraad los rond de kurk, die opeens uit de fles schoot, precies in het oog van de renner van Intermarché-Wanty-Gobert.

De schade aan het oog had veel groter kunnen zijn. ‘Maar om het risico op uitbreiding van de bloeding en oogboldruk te verkleinen’, verklaarde ploegdokter Piet Daneels, ‘wordt het ten zeerste aangeraden om intensieve inspanningen vermijden.’ Dat betekent dat de onfortuinlijke Girmay op een schlemielige wijze afscheid moet nemen van zijn eerste grote ronde.

Hoewel hij in de rustdag na een week aangaf liever eendaags wedstrijden te fietsen dan rittenkoersen, verliep de Giro voor hem tot het kurkincident uiterst succesvol. Hij eindigde in zes van de tien etappes in de top 5 en stond 2e in het puntenklassement, achter de pure sprinter Arnaud Démare, die woensdag vierde werd, maar na het wegvallen van Girmay een straatlengte voorligt in de strijd om de paarse puntentrui.

Kurk met snelheid tot 80 kilometer per uur

Ritwinnaar Dainese, die de grootste zege uit zijn carrière boekte en voor een sprinter een bescheiden palmares bij elkaar fietste, trof op het podium de gebruikelijke 3-liter Astoria-proseccofles met de kurk er los op gelegd. Dat bedoelde Giro-organisator Mauro Vegni toen hij dinsdag schuldbewust aankondigde de podiumceremonie te wijzigen. Temeer omdat de ogen van de Nederlandse ritwinnaars Mathieu van der Poel en Koen Bouwman deze Giro ook ternauwernood ontsnapten aan de proseccokurk die met een snelheid tot 80 kilometer per uur uit de fles kan knallen.

Die kurk, waarschuwt oogarts Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis Rotterdam elke jaarwisseling in verschillende media, past precies in een oogkas. Elk jaar ziet hij in het Rotterdamse oogziekenhuis een handvol slachtoffers van rondvliegende champagnekurken.

Vuurwerkverbod

De Faber, bekend van zijn pleidooi voor een permanent vuurwerkverbod en strengere regels rondom confettikanonnen, wijst er in het AD op dat een projectiel dat met een snelheid van 40 tot 80 kilometer per uur in het oog komt, het hoornvlies en zelfs het hele oog kan doen scheuren. ‘Sommige mensen zijn zo blind aan één oog geworden’, aldus De Faber. Want tijd om weg te duiken, is er vaak niet. In 2004 wees Brits onderzoek uit dat een kwart van de slachtoffers van kurken die in ogen vliegen, ‘officieel’ blind raken.

Dat blijft Girmay bespaard. De renner uit Eritrea werkt wat zijn ploegleider Valerio Piva betreft na een herstelperiode zijn al afgesproken programma af. Daarin is vooralsnog niet voorzien in deelname aan de Tour de France. Toch is ritwinst in Frankrijk de volgende droom van Girmay nu hij een etappezege bij zijn Girodebuut op zak heeft.