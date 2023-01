Giri wint laatste partij dankzij een blunderende Rapport

Giri - Rapport: 1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Lg5 g6 7. Lxf6 exf6 8. Lb5 Ld7 9. Lc4 Lg7 10. Pxc6 Lxc6 11. 0-0 0-0 12. Dd3 Tc8 13. Pd5 Te8 14. c3 Ld7 15. Lb5 Lc6 16. Lc4 Ld7 17. Tfe1 f5 18. Lb3 fxe4 19. Txe4 Lf5 20. Txe8+ Dxe8 21. Dd2 Le6 22. Td1 Dd7 23. h3 b5 24. Df4 Tc5 25. Pe3 Le5 26. De4 Kg7 27. f4 Lf6 28. g4 h6 29. Ld5 Lxd5 30. Pxd5 Tc4 31. Df3 De6 32. f5 gxf5 33. Pf4 De5 34. Ph5+Zie diagram34 ... Kg6?Na 34 ... Kg8 of 34 ... Kf8 staat het gelijk.35. Txd6 Kg5 36. Td5 De1+ 37. Kg2 Le7 38. Txf5+ Kh4 39. Dg3+Zwart geeft op.

De eindzege vanTata Steel Chess 2023 is meer dan een hoogtepunt in de carrière van Anish Giri. Niet langer zal Nederlands sterkste schaker tot vervelens toe worden herinnerd aan zijn vijf tweede plaatsen in Wijk aan Zee en niet langer hoeft hij zich te storen aan Magnus Carlsen die soms plagerig opmerkte dat Giri nog nooit een groot toptoernooi had gewonnen.

Het succes kwam tot stand in een memorabel weekend, waarin Jorden van Foreest, in 2021 eindwinnaar, eerst een hinderlijke sta-in-de-weg en een dag later een bondgenoot van onschatbare waarde was. Zaterdag dreigden Giri’s kansen op de eindzege in rook op te gaan in de onderlinge partij van de twee Nederlanders. Dankzij diepzinnige voorbereiding bereikte Van Foreest een gewonnen stand, waarin nog slechts enkele nauwkeurige zetten vereist waren. Toen hij die niet vond, ontsnapte Giri met remise.

Met een half punt achterstand op de 18-jarige Oezbeekse koploper Nodirbek Abdoesattorov begon Giri aan de slotronde, waarin een gedeelde eerste plaats het hoogst haalbare leek. Hij deed wat hij moest doen door Richard Rapport te verslaan, maar hij maakte na afloop geen rondedansje. Het zat hem dwars dat hij ten onrechte had gedacht dat hij een toppartij had gespeeld. In werkelijkheid was er weinig aan de hand en blunderde zijn onder de Roemeense vlag spelende Hongaarse tegenstander in een gelijke stand.

Het werd nog veel mooier toen Abdoesattorov, die het hele toernooi een toonbeeld van onverstoorbaarheid was geweest, plotseling nerveus werd. Tegen Van Foreest permitteerde hij zich in een houdbare stand de ene onnauwkeurigheid na de andere, met fatale gevolgen. Tot zijn grote opluchting ontsnapte Giri zo aan een tiebreak met blitzpartijen. Hij heeft er slechte herinneringen aan na nederlagen tegen Carlsen in 2018 en Van Foreest in 2021.