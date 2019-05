Giri’s hindernisrace naar het kandidatentoernooi

Voor Anish Giri ligt de eenvoudigste route naar het volgende kandidatentoernooi dicht bij huis. Als volgend voorjaar een sponsor in Nederland zich over de acht mogelijke uitdagers van wereldkampioen Magnus Carlsen ontfermt, heeft die het recht zelf één deelnemer uit te nodigen. Giri voldoet ruimschoots aan de voorwaarde dat alleen een speler uit de toptien van de ­wereldranglijst voor de vrijkaart in aanmerking komt.

Als die sponsor niet opstaat, zal Giri zich voor de kandidatenstrijd moeten kwalificeren. Dat kan langs verschillende wegen die alle moeilijk begaanbaar zijn. Zo plaatst hij zich als hij de derde plaats op de ratinglijst achter Carlsen en Caruana bereikt en vasthoudt. Lukt dat niet, dan moet hij hopen op succes in twee zware toernooien die in het najaar plaatsvinden.

Deze week bedierf Giri in Moskou de vierde kwalificatiekans in de Grand Prix, een serie korte knock-outwedstrijden, waarin constant goede prestaties vereist zijn om in het eindklassement te eindigen op de eerste twee plaatsen die recht geven op een ticket voor het kandidatentoernooi. Na eliminatie in de eerste ronde door de Rus Daniël Doebov is Giri’s rol vrijwel uitgespeeld.

De 1,5-0,5 nederlaag tegen Doebov, de wereldkampioen rapidschaak, was volkomen verdiend. De eerste partij hield Giri met wit ternauwernood remise en in de tweede verdronk hij in de golven van een spectaculair gevecht. Giri was in goed gezelschap. Ook voor Aronian, Karjakin en Mamedjarov eindigde het toernooi in ­Moskou in de eerste ronde.

Doebov – Giri

Moskou 2019



1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Lg5 dxc4 5. e4 b5 6. a4 c6 7. Pc3 b4 8. Pb1 La6 9. e5 h6 10. Lxf6 gxf6 11. exf6

Giri’s openingskeuze was ongelukkig. Doebov vertelde dat hij een week had besteed aan de analyse van juist deze variant.

11 ... c5

Ook na 11 ... Dxf6 12. Pbd2 c3 13. bxc3 bxc3 14. Pe4 Df4 15. Ld3 heeft zwart het niet gemakkelijk.

12. Pbd2 c3 13. bxc3 bxc3 14. Pe4 cxd4 15. Lb5+! Lxb5 16. axb5 Dd5 17. Dxd4 Dxb5 18. Pxc3 Lb4 19. 0-0-0!

Moedig. Wits koning wordt door geen enkele pion beschermd.

19 ... Da5?

Sterker is 19 ... Db6 (20. Pb5 Dc6+ 21. Kb1 Pa6).

20. Pb5 Pa6 21. Dd7+ Kf8 22. Kb1! La3

Diagram links

23. Td3!

Na deze zet kan wits koning met een tocht naar de koningsvleugel ontsnappen aan eeuwig schaak.

23 ... Db4+ 24. Kc2 Da4+ 25. Kd2 Lb4+ 26. Ke2 Kg8 27. Pe5 Dc2+ 28. Kf3 Tf8 29. Thd1 h5 30. Dd4!

Om 30 ... Th6 te beantwoorden met 31. Df4 Kh7 32. Pd4 Da2 33. Pdc6.

30 ... Th7 31. Df4 Lc5 32. Pd4 Da2 33. T1d2 Dd5+ 34. Ke2 Lb4 35. Pdc6 Dc5 36. Pe7+ Kh8

Diagram rechts

Zwart geeft op. Hij staat mat na 37. Pxf7+ Thxf7 38. Dh6+ Th7 39. Dxf8.