Giri noemt zijn spel tegen Carlsen onacceptabel

Vier jaar geleden stond in een Noorse sportkrant een foto van Anish Giri met als onderschrift: ‘Wat moet Magnus Carlsen doen om van deze man te winnen?’ Alle topspelers had Carlsen minstens eenmaal verslagen, maar het raadsel Giri bleek steeds te moeilijk. In 2011 verloor hij in Wijk aan Zee de eerste onderlinge partij, waarna ­ veertien remises volgden.

Giri kan de ongeslagen reeks slechts koesteren als een zoete herinnering. In 2016 verloor hij voor het eerst van Carlsen en sinds vorig jaar gaat het van kwaad tot erger. Alsof de definitieve vereffening van de oude rekening voor hem de hoogste prioriteit had, won de wereldkampioen op verpletterende wijze drie van de laatste vier partijen.

De ergste afstraffing voltrok zich deze week in de openingsronde van een toernooi in Zagreb. Onder het kritisch oog van oud-wereldkampioen Gari Kasparov lukte het Giri niet een behoorlijk antwoord te vinden op Carlsens provocerende spel. Een serie zwaarwegende fouten leidde tot een nederlaag in slechts 23 zetten.

Giri zocht niet naar excuses. ‘Met foute beslissingen valt te leven, maar het is ­onacceptabel dat ik een behoorlijke stand in vijf zetten verlies. Carlsen is de laatste tijd een spiegel. Hij laat mij en anderen zien hoe groot onze tekortkomingen zijn.’

Giri – Carlsen

Zagreb 2019

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 e6 4. Lxc6 bxc6 5. d3 Pe7 6. h4 h5 7. e5 d6

Volgens Carlsen bluf in plaats van de sterkere zet 7 ... f6, die Giri bij zijn voorbereiding ongetwijfeld had bekeken: ‘Soms moet je bij beslissingen meer rekening houden met de tegenstander dan met de stelling.’

8. exd6 Pg6 9. Pfd2 Lxd6 10. Pc4 Le7 11. Pc3 La6! 12. Df3

Tot genoegen van Carlsen laat Giri zich meeslepen in een onoverzichtelijk straatgevecht. Met 12. g3 Lxc4 13. dxc4 Dxd1+ 14. Pxd1 kan wit aansturen op een kalme, ongeveer gelijke stand.

12 ... Lxc4 13. Dxc6+ Kf8 14. dxc4 Pxh4

Diagram links

15. 0-0

Niet fataal, wel de eerste stap op weg naar de afgrond. De rokade biedt geen veilige schuilplaats aan de witte koning.

15 ... Pf5 16. Pe2?

Deze passieve zet kreeg van vele kanten kritiek, ook van Giri zelf: `Stukken moeten naar voren gaan, niet naar achteren.’

16 ... Tc8 17. Da4?

Alle goede geesten hadden Giri inmiddels verlaten. Hij plaatst de dame op een zijspoor, terwijl zij na 17. De4 had kunnen assisteren in de verdediging.

17 ... Tc7 18. Lf4 Td7 19. c3

Misschien was met 19. Pg3 nog enige verdediging mogelijk.

19 ... g5 20. Tad1 Txd1 21. Txd1

Diagram rechts

21 ... Da8!

Na deze zet drong het tot Giri door dat hij totaal verloren staat. Er is geen verdediging tegen de verwoestende mars van de zwarte h-pion.

22. Lc7 h4 23. f3 h3

Wit geeft op.