Giri: ‘Nepomniatsjtsji speelde twee goede toernooihelften, ik slechts één’

Geen kwaad woord over het succes van Ian Nepomniatsjtsji in het kandidatentoernooi, maar toch blijft een vraag knagen. Hoe zouden de twee laatste ronden zijn verlopen als het reglement had voorgeschreven dat bij gelijk eindigen altijd een play-off volgt? Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat in de belangrijkste krachtmeting van het jaar niet rapid- of blitzpartijen, maar discutabele tiebreakregels bepalen wie bij een gedeelde eerste plaats de hoofdprijs wint.

Na twaalf van de veertien ronden was het bitter voor Anish Giri dat een serie van vier punten uit vijf partijen hem nauwelijks dichterbij de eindzege had gebracht. Nog steeds stond hij een een half punt achter op Nepomniatsjtsji, of eigenlijk 0,51 punt, want bij gelijk eindigen zou de nederlaag in de onderlinge partij tegen de Rus uit de vorig jaar gespeelde eerste ronde de doorslag geven.

Giri moest dus in twee ronden een punt meer halen dan zijn rivaal. Het gewicht van die opdracht drukte zwaar op zijn spel in de voorlaatste partij tegen Alexander Grisjoek. In een gelijke stand waagde Giri een halfhartige, onverantwoorde winstpoging met fatale gevolgen. Het toernooi was meteen beslist.

Het siert Giri dat hij klagen over het reglement overliet aan anderen: ‘Ik kende de tiebreakregels en wist wat mij te doen stond. Vergeet niet dat de druk om meer punten te moeten halen dan Nepom­niatsjtsji me ook drie winstpartijen heeft opgeleverd. Alles overziend is Nepo’s ­overwinning zondermeer verdiend. Hij speelde twee goede toernooihelften, ik slechts één.’

Altijd oordeelde Giri objectief over zijn partijen. Toen hij na de winst tegen de Chinees Liren Ding werd overladen met complimenten, zei hij onmiddellijk dat de schijn bedroog. Hij kon pas toeslaan nadat zijn tegenstander in uitstekende stand door te groot optimisme was overmand.

Giri – Ding

Jekaterinenburg 2021

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Le7 6. Lxc6 dxc6 7. d3 Ld6 8. Pbd2 Le6 9. Pb3 De7 10. Pa5 0-0-0 11. De2 Lg4 12. c3 c5 13. a3

Misschien komt het pionoffer 13. b4 cxb4 14. Tb1 in aanmerking. Nu kan zwart de aanval op zijn koningsstelling neutraliseren.

13 ... c6! 14. b4 Lc7 15. Pb3 Pd7 16. h3 Lh5 17. Le3 f5! 18. Lxc5 Df7 19. Tab1

Diagram links

19 ... g5

Ambitieus. Na 19 ... fxe4 20. Dxe4 (20. dxe4 Pxc5 21. Pxc5 Thf8) 20 ... Pf6 21. Df5+ Dd7 22. Dxd7 Txd7 staat zwart beter.

20. exf5 g4?

Na 20 ... Dxf5 21. De4 Df6 heeft zwart compensatie voor de geofferde pion.

21. Pg5 Dxf5 22. h4! b6

Diagram rechts

23. Pe4! bxc5

Na 23 ... g3 24. Db2 Dg6 25. Le3 heeft wit een pion meer in veilige stand.

24. bxc5 Pf6

Ook na 24 ... Pb8 25. Db2 Kd7 26. Pbd2 Ke7 27. Db7 is wits aanval beslissend.

25. Pd6+ Lxd6 26. cxd6 Txd6 27. d4! c5 28. Pxc5 Te8 29. Dc4

Zwart geeft op.