Giri hopeloos uit vorm na twee maanden rust

Na het Tata Steel-toernooi mopperde wereldkampioen Magnus Carlsen dat hij tegen zijn zin ­vakantie moest nemen. Graag zou hij zijn goede vorm meenemen naar een volgende krachtmeting met zijn rivalen, maar die stond pas in april op het ­programma. Een betere indeling van de wedstrijdkalender zou wat hem betreft zeer welkom zijn.

Toch heeft de rustperiode Carlsen geen kwaad gedaan. Doorgaans komt hij traag op gang, maar in de eerste ronden van het Vugar Gasjimov herdenkingstoernooi in de Azerbeidzjaanse stad Shamkir is hij fris en scherp. Carlsen overspeelde Vishy Anand vanuit een gelijke stand en versloeg de Tsjech David Navara dankzij onberispelijke techniek in een lastig eindspel.

Heel anders heeft Anish Giri de twee maanden zonder serieuze toernooipartijen verwerkt. Na drie remises en twee nederlagen staat hij onderaan en is er geen teken dat wijst op aanstaand herstel. ­Verdwenen is de nauwkeurigheid en tactische slagvaardigheid die zijn spel kenmerkten tijdens de wedloop met Carlsen in Wijk aan Zee.

Tegen Anand veranderde een gelijkwaardige stelling binnen enkele zetten in een ruïne en nog erger was wat hem overkwam tegen Sergey Karjakin.