Giri en Foreest stelen de show op het Tata Steel-schaaktoernooi

Anish Giri in Wijk aan Zee. Beeld ANP

De wederopstanding van Giri na een afschuwelijke nederlaag in de openingsronde verdient alle waardering. Er zijn pas zes ronden gespeeld en hij won in Wijk aan Zee al driemaal met zwart. Nooit eerder is hem dat gelukt in een zo sterk bezet toernooi. Wie weet wat mogelijk is in de slotweek als hij ook met wit de wind in de rug moet gaan krijgen,

De Poolse kampioen Duda toonde respect voor Giri’s gevreesde openingskennis door de gebaande paden snel te verlaten en te kiezen voor een kalm manoeuvreergevecht. In slaap gesust door de op het eerste gezicht onschuldige aanblik van de stand, zag hij kort na de eerste zetten een venijnige wending over het hoofd, waardoor hij in onoverkomelijke moeilijkheden kwam. Duda stribbelde nog lang tegen, maar Giri liet niet meer los en won bij de 44ste zet.

Jorden Van Foreest in Wijk aan Zee. Beeld ANP

Van Foreest trof een tegenstander die hij goed kent. In oktober speelde hij in een tweekamp in Hoogeveen zes partijen tegen Fedosejev, die alle in remise eindigden.

Voor de nederlaag in de daarop volgende blitz-playoff nam hij vrijdag wraak in een wisselvallig gevecht. Toen Van Foreest een voordelige stand bedierf, leek het slecht met hem te zullen aflopen. De kansen keerden opnieuw toen Fedosejev op zijn beurt begon te knoeien en Van Foreest de kans kreeg met een wonderschone zet de partij te beslissen.

De Noor Magnus Carlsen hield zijn kans op een zevende eindzege in Wijk aan Zee intact door de Azerbeidzjaan Mamedjarov te verslaan in een partij die nauwelijks aandacht trok. De wereldkampioen bereikte met wit een volkomen gelijke stand, die onvermijdelijk in remise zou eindigen. Carlsen ging onverdroten door en werd zowaar beloond, toen Mamedjarov in het verre eindspel instortte.