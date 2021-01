Giri alleen op kop door zege na venijnig trucje

Magnus Carlsen tijdens het Tata Steel Chess Tournament in dorpshuis De Moriaan. Wereldkampioen Carlsen speelt tegen de nummer twee van der wereld, Fabiano Caruana. Beeld ANP

Giri mocht de afgelopen twee dagen niet klagen. Dinsdag leek remise het hoogst haalbare in zijn duel met Maxime Vachier-Lagrave, totdat de in dit toernooi ver onder zijn normale niveau spelende Fransman begon te knoeien. Giri profiteerde dankbaar en voegde een onverwacht extra half punt toe aan zijn scorelijstje.

Een tweede meevaller volgde woensdag. Tegen de Pool Radoslaw Wojtaszek stond Giri de hele partij wat beter, maar de kans op winst leek verkeken, toen een overzichtelijk eindspel ontstond, waarin Wojtaszek weinig kon gebeuren mits hij het oog op de bal hield. In het zesde speeluur lukte hem dat niet. Hij zag een venijnig trucje over het hoofd en kon meteen opgeven.

De gedroomde toernooiwinst van Giri is nog lang niet binnen. In de drie slotronden speelt hij eerst met zwart tegen wereldkampioen Magnus Carlsen en een dag later met wit tegen de Iraniër Alireza Firouzja, een van de drie concurrenten die hem op de ranglijst volgen met een minimale achterstand. De twee andere belagers zijn de 18-jarige Rus Andrey Jesipenko en de Amerikaan Fabiano Caruana, de titelverdediger in Wijk aan Zee.

Met Jesipenko had vooraf niemand rekening gehouden. Hij begon voorzichtig met zes remises op rij, waarna hem de sprong naar de top gelukte dankzij drie zeges in de volgende vier partijen. Het hoogtepunt van die tussensprint was de overwinning op Magnus Carlsen. De wereldkampioen, doorgaans niet scheutig met complimenten voor zijn tegenstanders na een nederlaag, gaf brommend toe dat Jesipenko lang niet slecht had gespeeld.