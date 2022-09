Ging de commotie rond Carlsen in St. Louis ten koste van de concentratie van anderen?

Magnus Carlsen Beeld AFP

Ook voorspelbaar waren de reacties van sommige deelnemers. Na een verloren play-off tegen de Fransman Alireza Firouzja beschreef de Rus Ian Nepomniasjtsji op Twitter zijn ongemak: ‘Een droevig einde van een droevig toernooi. Liever speel ik met een even aantal deelnemers in een ontspannen sfeer waarin iedereen elkaar vertrouwt.’

Opvallend was het wisselvallige niveau. Zo groot was het aantal grove fouten dat het leek alsof de commotie rond Carlsen de concentratie van de anderen had aangetast. Eindwinnaar Firouzja ontsnapte tweemaal met een vol punt uit slechte stellingen en Nepomniasjtsji’s teleurstelling zou allicht minder groot zijn geweest als hij in de slotronde de toernooizege had veilig gesteld door beslissend voordeel tegen Niemann te verzilveren.

Nepo had ook eenmaal het geluk aan zijn zijde. In de derde ronde, waarin Carlsen verloor van Niemann, verzeilde hij in de volgende stand tegen Leinier Dominguez:

DIAGRAM 1

Dominguez – Nepomniasjtsji na 21 ... Pc5.

Er volgde:

22. Lxc5 Lxd2

Verliezend, maar wel de beste kans. Na 22 ... dxc5 23. Pf3 Lf6 24. Da2 heeft zwart weinig te hopen met een machteloze loper tegen een sterk wit paard.

23. Txd2?

Correct is 23. Lxd6!. Na 23 ... Dxc4 24. Dxb7+ Kg8 25. Lxf8 Txf8 26. Txd2 of 23 ... Dxd6 24. Dxb7+ De7 25. Dxe7+ Kxe7 26. Txc8 Txc8 27. Txd2 wint wit.

23 ... dxc5 24. Dd1 Ke7

Nu is wits voordeel minimaal. Bij de 42ste zet eindigde de partij in remise.

Wesley So zou het toernooi hebben gewonnen als hij in de voorlaatste ronde zijn kansen had waargenomen.

Firouzja - So

St. Louis 2022

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. d3 Pf6 5. 0-0 d6 6. c3 0-0 7. h3 h6 8. Te1 a6 9. a4 a5 10. Pbd2 Le6 11. b3 Te8 12. Lb2 d5 13. Lb5 dxe4 14. dxe4 Ph5 15. Pc4?

Een zorgeloze zet in een voor wit al kritieke stand. Beter is 15. La3

15 ... Df6 16. Lxc6 bxc6 17. Pcxe5

DIAGRAM 2

dia 2 Beeld dia 2

17 ... Lxh3

Zwarts aanval is nog sterker na 17 ... Tad8 18. Pd3 Lxb3 19. Dxb3 Txd3 20. Dc4 Txf3 21. Dxc5 Pf4!.

18. Pd3! Dg6

Ook nu is 18 ... Txd8 sterk.

19. Ph4 Dg5 20. Pxc5 Dxh4 21. gxh3 Dg5+

Beter is 21 ... Te5.

22. Dg4 Dxc5 23. c4 Tab8?

Met 23 ... Dg5 kan zwart zich redden.

24. e5 g6?

Van kwaad tot erger.

25. La3 Db6 26. e6! c5 27. exf7+ Kxf7 28. Dd7+ Kf8 29. Dd5 Kg7 30. Lxc5 Pf6 31. Lxb6 Pxd5 32. Txe8

Zwart geeft op.