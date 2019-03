Ginella Zerbo is alleen maar bezig met scoren, scoren, scoren

Ginella Zerbo tijdens een wedstrijd met het Nederlands team. Beeld anp

Ginella Zerbo keek in 15de minuut wat vertwijfeld om zich heen. De spits van SCHC was op zoek naar de bal – die had ze toch op haar stick gevoeld? Het was een reflex op nog geen meter voor het doel; een zwaai met de stick om haar gezicht te beschermen en tegelijkertijd de bal richting de goal te werken. Terwijl Zerbo nog met de ogen knipperde, plofte de bal via de onderkant van de lat binnen achter Amsterdam-keeper Anne Veenendaal: 2-0. Het was haar twintigste doelpunt van het seizoen.

De goal typeerde de klasse van Zerbo, die zelfs onbewust een doelpunt kan maken. In de eerste minuut was het ook al de 21-jarige Zerbo die de score opende in de wedstrijd tussen de gedeelde koplopers van de hoofdklasse. Lichtvoetig sloop ze weg achter de verdediging. Na een lichaamsschijnbeweging kon ze een-op-een richting het Amsterdamse doel. Met een schot op de beenbeschermers van Veenendaal leek de kans te mislukken, maar de bal viel in tweede instantie alsnog goed voor Zerbo, die beheerst binnen pushte.

Zerbo staat altijd goed, zei Eva de Goede over haar tegenstander van zondag. De aanvoerder van Amsterdam speelt in het Nederlands elftal samen met de beweeglijke spits. De Goede staat met elf doelpunten op de tweede plek in de topscorerslijst. Over haar concurrent: ‘Ginella is niet alleen een geweldige afmaker, ze kan ook uitstekend mensen vrij zetten voor de goal. Maar haar neus voor de goal is echt zeldzaam.’

Vrijwel alle doelpunten van Zerbo zijn velddoelpunten. ‘Het is niet zo dat ze die goals maakt als strafcornerspecialist, zoals je soms wel ziet bij andere topschutters. Nee, Ginella is allesbehalve een one-trick pony’, aldus SCHC-coach Nettie van Maasakker. ‘Ze heeft een harde forehand, een zuivere backhand en een goede passeerbeweging. Een complete spits.’

De lange, donkere haren hangen in een staart over het ranke bovenlichaam. Boven het rugnummer 10 staat de opvallende naam. Die komt uit Italië. Preciezer: van Sicilië, zegt Zerbo na de wedstrijd. Enigszins teleurgesteld is ze wel na de 2-2 in de laatste seconde van Amsterdam. De koppositie gaat weer naar Den Bosch. Ze vervolgt: ‘Mijn opa kwam na de Tweede Wereldoorlog als gastarbeider naar Nederland. Daar trouwde hij met mijn Nederlandse oma. Dus ik ben gewoon een Nederlander – alleen de naam is dus Italiaans.’

Zondag was Zerbo nog een paar keer dicht bij de 3-1. Met veel diepgang kwam ze dreigend in de cirkel van Amsterdam. ‘Kom op, Gi!’, klonk het veelvuldig vanaf de tribunes van het Wagener Stadion, gelegen in de laaghangende lentezon. Een schot in het laatste kwart schampte de bovenkant van de lat. Zo hard dat de bal het stadion uit vloog. Met gevoel voor drama stortte Zerbo neer op het besproeide kunstgras.

Ook dat is typisch Zerbo, zegt coach Van Maasakker. ‘Ze wil altijd dat doelpunt maken. Dan kan ze soms wat rücksichtslos ogen, omdat ze alleen maar bezig is met scoren, scoren, scoren. Dat talent, die drive, dat hebben niet veel spelers. En ze wordt alleen maar beter, zeker nu ze ook professioneler is gaan leven. Ze heeft het topsportbestaan omarmd.’

De carrière van Zerbo kende een kleine dip, na de veelbelovende start in 2015. Dat jaar werd ze als 17-jarige bij het Nederlands elftal gehaald door bondscoach Sjoerd Marijne. Op het EK in Londen van 2016 maakte ze in de halve finale het enige doelpunt tegen Duitsland.

Maar Alyson Annan, de nieuwe bondscoach van de vrouwen, besloot de jonge speelster van SCHC niet te selecteren voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Pas eind 2018 werd ze weer opgeroepen: Annan kon niet om de topschutter van de Nederlandse hoofdklasse heen.

Zerbo is sinds haar eerste periode bij het Nederlands elftal beter geworden, vindt ze zelf ook. ‘Vroeger wilde ik nog weleens een zak chips leegeten, of een tosti of Turkse pizza voor de lunch. Ik woonde in die tijd net op mezelf in Utrecht en er was niemand die tegen me zei: ‘Doe dat nou niet.’ Nu let ik veel beter op wat ik eet. Ook steek ik veel tijd in mijn fysiek met krachttrainingen.’

Bondscoach Annan is zeer te spreken over de ontwikkeling van Zerbo. ‘Dat ze zo veel doelpunten maakt is niet direct de reden om haar te selecteren. Dat is mooi meegenomen, maar ik baseer mijn selectiebeleid niet op cijfers. Ik kijk naar hoe ze speelt. En ze is volwassener geworden als hockeyer. Ook als mens. Die eerste periode bij het Nederlands team was ze nog echt een meisje, nu is ze een vrouw.’