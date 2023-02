Giménez trots op vechtlust en blij met zijn mooiste doelpunt voor Feyenoord

Heerenveen-doelman Xavier Mous is machteloos op een schot van Santiago Giménez. 2-0 voor Feyenoord. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een geweldig doelpunt van Santiago Giménez is zondag op een knollenveld in Heerenveen in feite beslissend voor Feyenoord, dat de koppositie herovert op AZ. ‘Ik krijg hier meer kansen dan in Mexico’, zegt de spits na afloop in vrij goed Engels, dat hij in een half jaar leerde, ook door thuis te oefenen met zijn vriendin. ‘We hadden 50 schoten tegen NEC afgelopen week, dat zegt genoeg. We vallen hier veel meer aan.’

De Mexicaan zegt telkens iets over saamhorigheid, over teamgeest. ‘Ik ben niet de eerste spits van Feyenoord. Danilo en ik zijn samen de eerste spits. Dat heeft soms ook met tactiek te maken. Nu startte ik en kwam hij erin voor mij. We geven samen alles voor het team. Ik ben trots op deze ploeg.’

Na een moeilijke openingsfase loopt Feyenoord Heerenveen een tijdje voorbij met mooi, snel aanvalsspel, met knappe loopacties, met een tweede doelpunt dat van buitengewone schoonheid is, door de aanval die trekt van de linkervleugel naar rechts, met Giménez als schutter. Bal aannemen, goedleggen voor links, uithalen, mede omdat rechtsachter Marcus Pedersen voor de afleidende manoeuvre zorgt. De bal met een boog naar de verre hoek.

‘Ja, dit was mijn mooiste goal voor Feyenoord, hoewel die tegen Lazio Roma qua moment mooier was.’ Door die treffer plaatste Feyenoord zich voor de achtste finales van de Europa League. ‘Iedereen vecht bij dit Feyenoord tot het einde. Ik hou van dit voetbal van het hart.’ Trainer Arne Slot: ‘De invallers offeren zich op voor het team. Ze hoeven niet per se zelf even een doelpunt te maken. Dat vond ik het mooiste van vandaag.’

AZ zondag in de Kuip

Feyenoord nam de koppositie dus weer over van AZ en ontvangt de Alkmaarders zondag in de Kuip. Dat gebeurt zonder aanvoerder Orkun Kökcü, vanwege een schorsing. ‘We waren vermoeider dan normaal’, oordeelde de middenvelder, verwijzend naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen NEC, die eindigde in verlenging en 4-4.

‘Een gemiste kans’, herhaalde Slot het ontbreken van meerdere transfers in de winterstop, om de selectie nog wat sterker te maken. ‘Maar nu heeft Mats Wieffer op het middenveld eerder een kans gekregen.’ Wieffer speelde zondag uitstekend. ‘Hij moet het ook hebben van zijn loopvermogen. Nu alleen op een hoger niveau, en om de drie dagen.’

De rust en overtuiging waarmee Feyenoord een tijdlang voetbalde voor rust, ontbrak in het eerste kwartier en verdween na rust, resulterend in een heerlijk schot van Syb van Ottele, voor diens 1-2, het hoogtepunt van de middag. Van Ottele nam de bal vlak na de stuit op de schoen, van even buiten het strafschopgebied, en het publiek was getuige van een streep in de bovenhoek, vermoedelijk niet gezien door doelman Timon Wellenreuther.

Het goede van Feyenoord is zondag dus dat laatste half uur voor rust. Ché Nunnely, rechtsbuiten van Heerenveen, is razendsnel en is soms vertrokken bij Quilindschy Hartman, op een veld dat niet meer te redden valt, maar veel vaker is het andersom. Dan trekt linksachter Hartman, toch de surprise van dit seizoen, vrij mee ten aanval en is hij onderdeel van met rust en overleg uitgevoerd combinatiespel van Feyenoord, dat binnenkort nog eens bij Heerenveen speelt, in de kwartfinales van het bekertoernooi.

Arne Slot

Het is te begrijpen dat Leeds United vorige week trok aan Slot, die zijn werkgever geruststelde met de mededeling dat hij niet wil vertrekken, want bij Feyenoord zijn ze samen met iets moois bezig. Slot laat elftallen voetballen met variatie en vreugde: 4-3-3, met veelzijdige spelers, met inschuivende verdedigers, met inzet en saamhorigheid. Nee, ze voetballen lang niet allemaal goed, ze zijn ook allemaal niet zo heel goed, maar er zijn er altijd wel een paar goed genoeg om een resultaat mee te nemen naar huis.

En in een competitie waarin de verschillen zo klein zijn, is zo’n zege bij Heerenveen cruciaal, hoe het ook meezat zondag. Want Feyenoord speelde slap in het eerste kwartier en Heerenveen zag toen een doelpunt van Pawel Bochniewicz afgekeurd, omdat Nunnely in het lijnenspel van de VAR een centimeter of zoiets buitenspel was.

Ook Sydney van Hooijdonk miste twee kansen. Na die fase scoorde Feyenoord uit een hoekschop, als variatie op het thema van minimaal rendement uit dergelijke spelhervattingen. David Hancko kopte de voorzet van Javairo Dilrosun door, waarna Lusharel Geertruida bij de tweede paal intikte. Ja, als zelfs hoekschoppen doelpunten gaan opleveren, kan Feyenoord ver reiken in de titelstrijd.