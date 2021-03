Giakoumakis van VVV dreigt eerste topscorer eredivisie te worden die degradeert

Mustafa Saymak van PEC Zwolle (links) en Georgios Giakoumakis van VVV-Venlo in actie. Beeld ANP

Door de 2-1-nederlaag bij PEC Zwolle zakte de Venlonaren af naar de zestiende plek, culminerend in de nacompetitie aan het eind van het seizoen. Ook Giakoumakis kon daar zondag niets aan veranderen, al miste hij voor rust een opgelegde kopkans. Het kwam de ploeg van nieuwbakken trainer Jos Luhukay als opvolger van de ontslagen Hans de Koning duur te staan.

Tot dit seizoen eindigde de topscorer van de eredivisie nooit lager dan de elfde plek op de ranglijst. In het seizoen 1958-1959 leunde NAC opzichtig op de doelpunten van Leo Canjels. Tien jaar geleden was de Belg Björn Vleminckx als niet erkende doelpuntenmachine plots de gevierde man bij NEC. Giakoumakis gaat hoe dan ook het record van laagst geklasseerde topscorer verbreken.

Na het verlies tegen PEC heeft hij geen behoefte om met de pers te praten. Via de perschef van VVV laat hij weten geen zin te hebben in interviews. Te teleurgesteld als hij is over zijn eigen optreden en de achtste verliespartij op rij voor VVV. ‘Het is frustrerend om de topscorer in je team te hebben en toch tegen degradatie te moeten vechten’, zegt verdediger Christian Kum.

Giakoumakis is met afstand de meest scorende speler in de eredivisie. Hij maakte tot nu toe negen doelpunten meer dan AZ-middenvelder Teun Koopmeiners en de aanvallers Steven Berghuis (Feyenoord) en Donyell Malen (PSV). Kum: ‘We mogen heel blij zijn met Georgios. Zonder hem had het er voor ons waarschijnlijk al veel slechter uit gezien.’

Doelpuntenproductie

Giakoumakis is de kurk waarop VVV dit seizoen drijft. De 26-jarige spits maakte 62 procent van de 39 doelpunten van VVV. Alleen Frans Rutten had als spits van Roda JC in het seizoen 1961-1962 een groter aandeel in de doelpuntenproductie. Hij maakte 71 procent van de treffers, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports.

De doelpuntendrift van Giakoumakis is even verrassend als opvallend. De spits kende tot dit seizoen een tamelijk anoniem bestaan voor iemand die leeft van doelpunten. In slechts een seizoen wist hij meer dan drie keer te scoren. Bij de Griekse middenmotor Platanias maakte hij elf treffers. Vorig seizoen kwam hij als huurling bij het Poolse Górnik Zabrze niet verder dan drie doelpunten.

Toch was technisch directeur Stan Valckx van VVV meteen enthousiast toen hij videobeelden van de fysiek imposante spits zag. Naast een sterk lichaam beschikt hij over power en diepgang in zijn spel. Valckx reisde af naar Polen, al moest hij de wedstrijd van Giakoumakis op de televisie in een café bekijken, omdat hij vanwege de coronamaatregelen het stadion niet in mocht. Een dag later kwamen beide partijen tot elkaar.

‘Niemand had ooit van hem gehoord toen hij zich in de zomer bij ons meldde’, zegt Kum. ‘In de voorbereiding was het een beetje afwachten hoe goed hij zou zijn. Maar vanaf de eerste competitiewedstrijd begon het te lopen en vloog alles erin.’ Giakoumakis scoorde tegen Vitesse en ADO vier keer in een wedstrijd. Dat lukte deze eeuw alleen Luis Suárez als aanvaller van Ajax in het seizoen 2009-2010.

Loerend op kans

Giakoumakis is niet het type spits dat de rest van het team beter laat voetballen. Hij is bij uitstek de afmaker, die voor het doel geduldig wacht op zijn kans. Niet voor niks gaf hij dit seizoen pas één assist en maakte hij 22 van zijn 24 doelpunten binnen het strafschopgebied. Kum: ‘Ik heb nog niet eerder een spits meegemaakt die zo gefocust is op het maken van doelpunten.’

Ook internationaal spreekt Giakoumakis dit seizoen tot de verbeelding. In de vijf grote Europese competities was alleen Robert Lewandowski trefzekerder dan de aanvaller van VVV. De spits van Bayern München scoorde 35 keer. Onder meer Cristiano Ronaldo (23) en Erling Haaland (21) maakten minder doelpunten dan Giakoumakis.

Wil VVV alsnog ontsnappen aan degradatie dan is het afhankelijk van de doelpuntenproductie van zijn spits. ‘Dat weet hij zelf ook’, aldus Kum. ‘Als wij de nul houden achterin, zorgt hij voor de doelpunten voorin. Dat is een beetje onze wisselwerking.’

In de twee wedstrijden dat Giakoumakis niet meedeed, wist VVV niet te scoren. Is het niet gevaarlijk zo afhankelijk te zijn van een speler? Kum: ‘VVV is geen Ajax dat drie wissels kan inbrengen die ook allemaal makkelijk een doelpunt kunnen maken. Wij moeten vooral heel blij zijn met Georgios. Maar het klopt dat het contrast tussen een topscorer en moeten vechten tegen degradatie heel groot is.’