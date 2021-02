Giakoumakis laat zich opnieuw gelden: VVV naar de halve finale

Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Het bescheiden VVV is de ploeg van de 0-13 tegen Ajax, maar ook het team dat nog maar een handjevol zeges verwijderd is van lijfsbehoud. Het meest is VVV de club van de man die al 22 keer scoorde, Giorgios Giakoumakis. Ook tegen NEC liet de Griekse spits zich gelden met een doelpunt en een assist op debutant Meritan Shabani, die in de verlenging de winnende treffer (1-2) binnenschoof.

Er werd in het stadion van Heracles gevoetbald, omdat daar kunstgras ligt en in NEC-stadion de Goffert het natuurgras te zeer geteisterd was door het winterse weer. Vooral na rust toonde NEC de beste versie van zichzelf toen het VVV terugdrong, maar in de slotfase en verlenging toonde VVV over meer inhoud en meer kwaliteit voorin te beschikken. Invaller Shabani, een huurling van Wolverhampton die zijn carrière begon bij Bayern München, gaf Giakoumakis de steun die hij daarvoor nog hevig ontbeerde.

NEC droop gedesillusioneerd af. De hunkering was zo groot in Gelderland naar de derby Vitesse - NEC dat de hoofdsponsor van Vitesse vliegtuigjes met succeswensen boven Arnhem, Nijmegen en Almelo liet cirkelen. In Nijmegen waren roodzwartgroen genaaide vlaggen over balkons gedrapeerd. Bij het hotel in Delden zwaaiden honderd fans hun favorieten uit met fakkels en een immens spandoek.

Schaars

Voetbalsuccesjes van NEC zijn schaars geworden. In 2008 werd nog in het Uefa Cup-toernooi overwinterd. Momenteel zijn de fans al tamelijk gelukkig dat NEC zesde in de eerste divisie staat. Gebouwd wordt aan een jonge, getalenteerde ploeg met de teruggekeerde Edgar Baretto als een van de zeldzame routiniers.

Door de schorsing van aanvoerder Rens van Eijden was de wat stevig ogende Barreto gekoppeld aan VVV-spits Giakoumakis. Al snel had het doelpuntenkanon uit Iraklion zijn treffer te pakken toen er een afgeweken bal zijn kant oprolde en hij niet twijfelde waar anderen dat wel deden.

In de 19-jarige technische, maar wat egoïstische aanvallers Sellouf en Tavsan hoopt NEC zijn eigen groeibriljanten te hebben, maar de 1-1 moest komen van de 28-jarige spits Rangelo Janga die na een uurtje wegdraaide en diagonaal raak schoot. Janga hield overduidelijk vast bij zijn draai maar kreeg de zegen van de arbitrage.

VVV richtte zich pas laat op, met de treffer van Shabani als beloning. Carnaval mag niet zijn doorgegaan, als ook nog de bekerfinale wordt bereikt zal het toch als zodanig aanvoelen in Venlo.