Gezocht: topcombinatie die voor Olympisch goud kan gaan

Jeroen Dubbeldam springt met zijn paard Eldora over een hindernis. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zondagmiddag is het fris in het Brabantse Mierlo, met een temperatuur van net boven de 10 graden. Er staat nauwelijks wind en de voorspelde regenbuien blijven uit. ‘Prima omstandigheden voor mooie paardensport’, zegt Rob Ehrens, bondscoach van de Nederlandse springruiters. Hij gebruikt de NK als eerste indicatie voor de rest van het buitenseizoen. Voorafgaand aan de laatste manche loopt hij het parcours nog eens na, met afgemeten passen. Daarna volgt hij de verrichtingen vanaf de tribune. ‘Ik heb weer een hoop informatie’, aldus de keuzeheer.

Zijn Nederlandse ploeg is op zoek naar nieuw elan. Van het topteam dat in 2014 en 2015 de internationale springsport domineerde met goud op de EK en de WK, zijn nu alleen Jur Vrieling en Jeroen Dubbeldam nog over. De Nederlandse selectie wordt aangevuld door Willem Greve en Leopold van Asten, die in Mierlo zijn derde nationale titel verovert.

Met de merrie Miss Untouchable laat de 42-jarige Van Asten de balken onberoerd op het moment dat de spanning het hoogst is. In de top van het klassement is het stuivertje wisselen, weet Ehrens. ‘Met één gevallen balk kelder je enorm op de ranglijst.’ Van Asten: ‘In de laatste omloop gaat het er vooral om geen fouten te maken. Als het dan lukt, is dat fantastisch.’

Volgend jaar augustus zullen de omstandigheden veel zwaarder zijn dan tijdens de NK. Dan vinden de Olympische Spelen in Tokio plaats en is het ruim 30 graden, met een beklemmende luchtvochtigheid van rond de 90 procent. Tijdens de WK van vorig jaar in Tryon waren de omstandigheden al even zwaar. De Nederlandse ploeg kon daar moeilijk mee omgaan en stelde teleur met een vijfde plaats. Het olympische ticket dat daarmee werd behaald, betekende vooral een opluchting.

Wennen aan omstandigheden

Alles staat nu in het teken van Tokio, legt Ehrens uit. ‘We monitoren de conditie van de paarden veel beter. Zeker aankomende zomer, wanneer het ook in Nederland erg warm is. Vroeger zouden we een tropenrooster hebben ingezet. Straks trainen we op het warmste moment van de dag, om alvast te wennen aan de omstandigheden in Tokio.’

Na de mislukte Spelen van 2016 in Rio, waar Nederland voor het eerst sinds 1992 geen medaille wist te winnen, moeten de ruiters weer laten zien bij de wereldtop te horen. Sportkoepel NOCNSF investeert fors in de doorgaans zo succesvolle, maar dure hippische sport. Alleen al het overzeese vervoer van de 46 Nederlandse paarden naar de VS kostte de bond vorig jaar bijna een miljoen euro.

Het huidige financieringsmodel van NOCNSF beloont goede prestaties, maar zonder eremetaal kan het zo zijn dat de verdeling van de middelen wordt herzien. ‘Dat moeten we afwachten’, vertelt Ehrens. ‘Ik heb er vertrouwen in dat we ons programma kunnen blijven draaien. We moeten gewoon presteren, zo simpel is het.’

Frank Schuttert met zijn paard Lyonel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Goede paarden verkocht

Inmiddels is Ehrens 17 jaar bij de paardensportbond in dienst. Hij heeft vertrouwen in zijn team. ‘We werken nu met talentvolle ruiters. Het probleem is alleen dat je ook weleens goede paarden kwijtraakt. De laatste jaren hebben we er een paar verkocht zien worden. Dat is dan heel vervelend.’

Vooral de afwezigheid van Dubbeldams hengst Zenith, die vorige maand met pensioen ging, is een streep door de rekening. Naast de titels met de ploeg won die combinatie in 2014 en 2015 ook individueel goud. Op zijn nieuwe ruin Eldorado is Dubbeldam nog niet zo succesvol gebleken. Bij de NK eindigt hij op de derde plaats. ‘We moeten nog op elkaar ingespeeld raken’, zegt de olympisch kampioen van 2000 na afloop.

Ehrens heeft behoefte aan een nieuwe topcombinatie, al is die niet zo snel gevonden. Harrie Smolders leek Dubbeldams opvolger te worden, maar hij heeft die verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. De huidige nummer vier van de wereldranglijst is er in Mierlo niet bij en is ook niet opgenomen in de Nederlandse selectie. ‘Hij kiest dit seizoen z’n eigen weg. De kalender is overvol. Bij de grote toernooien kan hij er weer bij zijn. Maar als je hier niet bent, mis je een kans je te laten zien’, waarschuwt de bondscoach.

Bijvoorbeeld met het oog op de EK, over drie maanden in eigen land, in Rotterdam. ‘Dat is een belangrijk moment. In eigen land wil je natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. We hebben ons gekwalificeerd voor Tokio, dus we kunnen vrijuit rijden, net als hier in Mierlo. Dit is de eerste test.’ Over de olympische doelstelling is Ehrens duidelijk. ‘Ons doel is een medaille, het liefst goud. Het niveau is hoog genoeg.