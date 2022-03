Gezocht: doelman die ballen pakt met zijn handen in plaats van inspeelt met zijn voeten

De doelmannen van Oranje voor de oefenduels tegen Denemarken en Duistland: Joël Drommel, Mark Flekken en .

Mark Flekken uit Kerkrade zal zaterdag tegen Denemarken de doelman van het Nederlands elftal zijn. Mark wie? Veel Nederlanders kennen hem niet. Flekken (28) is bij het Duitse SC Freiburg bezig aan een uitstekend seizoen, maar was daarvoor vooral tweede doelman. Zijn debuut staat feitelijk symbool voor de aanhoudende keeperscrisis in Nederland.

Internationale topclubs verlaten zich al sinds het afzwaaien van Edwin van der Sar in 2011 niet meer op Nederlandse goalies (als eerste keus). Beterschap lijkt niet aanstaande. In de eredivisie wordt dit seizoen bijna wekelijks geblunderd. Na 27 speelronden staat de teller volgens statistiekenbureau Opta al op 34 keepersfouten waaruit doelpunten vallen, zoals ballen niet klemvast hebben, volledig missen of slecht meevoetballen.

Afgelopen zondag was wat dat betreft exemplarisch. Tijdens FC Utrecht - FC Groningen nam eerst Utrecht- en Jong Oranje-doelman Fabian de Keijzer de bal verkeerd aan met de 0-1 tot gevolg. Even later liet Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh de bal uit zijn handen vallen waardoor Utrecht 1-2 kon maken. Iets verderop schutterde Feyenoord-doelman Ofir Marciano opzichtig tegen Ajax.

Groningen-doelman Leeuwenburgh relativeert de cijfers. ‘Statistieken vind ik nonsens. Je moet dan ook kijken naar hoeveel schoten we tegen krijgen. Het is voor de media makkelijk om mee te scoren. Er komt veel meer bij kijken. We moeten niet alleen ballen tegenhouden, maar die ook goed verwerken, voorzetten onderscheppen en we zijn tegelijkertijd de elfde veldspeler die het hele gebied achter de verdediging bespeelt. Daardoor heb je ook meer kans op fouten.’

Toch is er sprake van een ‘Nederlands’ probleem. Niet alleen in de topcompetities, maar ook in België (19 keepersfouten) en Portugal (18 keepersfouten) worden veel minder keepersfouten gemaakt.

Volgens oud-doelman van PSV en Feyenoord Patrick Lodewijks heeft Nederland de slag gemist doordat er te weinig aandacht is voor het oorspronkelijke ambt van de doelman: ballen tegenhouden. Lodewijks was keeperstrainer bij Feyenoord, Everton en vijf jaar bij de KNVB. In die laatste functie analyseerde hij alle keepers in Nederland en Nederlandse keepers in het buitenland tot op het bot.

Volgens hem ligt er te veel nadruk op het meevoetballen. De focus op hoe een keeper de bal in het spel brengt met zijn voeten gaat zover dat hij zelfs de terminologie zag veranderen: een keeper wordt hier en daar een goalplayer genoemd. Lodewijks: ‘De beste doelman in de eredivisie is een Duitser, Unnerstall van FC Twente. Een reus, een topatleet, geweldige reflexen. Maar hij was tweede keus bij PSV, omdat hij niet goed kon meevoetballen. PSV haalde Yvon Mvogo, want die kon wel goed meevoetballen... Ja, ik zeg dit bewust op cynische toon.’

In Nederland blijft voetballen van achteruit een heilig huis, weet Lodewijks. ‘Maar niet alle eredivisieclubs kunnen zo opbouwen als Ajax, dat ligt ook aan de kwaliteit van de verdedigers. Of zij de keeper goed aanspelen en zich goed aanbieden, en of zij bijvoorbeeld een harde inspeelpass van een keeper goed kunnen verwerken.’

Lodewijks werkte in dienst van de KNVB aan een plan om meer maatwerk te bieden aan keepers, maar weet niet of daar sinds zijn vertrek in september vorig jaar iets mee wordt gedaan. ‘Ik zou graag zien dat de keeper vaker geïsoleerd traint, met nog meer aandacht voor de technische en atletische kwaliteiten. Laat keepers op jonge leeftijd kennismaken met andere sporten om fysiek sterker te worden in plaats van vooral toeschouwer te zijn tijdens een groot partijspel.’

Toen Lodewijks drie dagen meeliep in Duitsland hoorde hij dat de doelmannen in Duitsland drie keer zoveel uren maken. Vooral om het atletisch vermogen te verbeteren en specifieke keeperstechnieken te trainen. ‘Het is niet zo gek dat Duitse doelmannen veelgevraagd zijn in Europa. Dat Ter Stegen en Neuer de beste zijn. Kijk alleen naar het verschil in postuur tussen veel Duitse doelmannen en eredivisiekeepers. Zij zijn reuzen, bij ons kun je als je een goede trap hebt met 1 meter 78 en een rank lijf ook eerste keeper zijn.’

De keuze voor Mark Flekken bij Oranje onderstreept die these. Hij meet 1.95 meter, is afkomstig uit Kerkrade werd vanaf zijn 16de opgeleid in Duitsland, waar hij dit seizoen veel lof oogst. Halverwege was hij de Bundesliga-keeper met het hoogste reddingspercentage, de minste tegengoals en degene die het vaakst de nul hield.

‘Jongens waarvan de verwachting is dat ze niet minimaal 1 meter 80 worden, moet je uit de droom helpen’, oppert Lodewijks. ‘Unnerstall en ook Sparta-doelman Okoye hebben een grotere reikwijdte en kunnen door hun postuur makkelijker de duels aangaan in het strafschopgebied.’

Dat keepen in Nederland een ondergeschoven kindje is, heeft ook een economische achtergrond. Doelmannen leveren in de regel minder geld op, bij de honderd grootste (uitgaande) eredivisietransfers zitten maar twee keepers, de Braziliaan Heurelho Gomes op plek 88 (9 miljoen), en de Nederlander Edwin van der Sar op plek 91 (8,8 miljoen). Eredivisieclubs leven voor een groot deel van transferopbrengsten.

Toch is het lastig om bijvoorbeeld alle topclubs bij elkaar te brengen en samen iets te doen aan het keepersprobleem. Lodewijks: ‘Topclubs zien hun jeugdteams dik winnen waarbij de keepers weinig te doen krijgen. Ja, hooguit als eerste opbouwer. Die keepers zouden sneller moeten worden doorgeschoven, ook al kost je dat punten. En laat ze, mits ze er fysiek aan toe zijn, op hun 18de of 19de naar een laagvlieger in de eerste divisie gaan en haal ze na een paar jaar terug. Geef ze de kans en laat ze fouten maken.’

Maar keepersfouten hebben vaak enorme consequenties: tegendoelpunten. Keepersfouten worden uitgebreid herhaald en nabesproken op allerlei kanalen, in allerlei programma’s, de blunderende doelmannen vaak geridiculiseerd. Lodewijks erkent: ‘In mijn tijd stond er na een fout een vervelend zinnetje in de krant en in de VI kreeg je een 4 en dan was het klaar. Die vergrote focus kan ook mentaal doorwerken. Daar moet je dus in de opleiding ook aandacht aan besteden.’