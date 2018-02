Gezelligheidsmens Koeman moet als trainer van Oranje harde besluiten nemen

Valt ook iets te zeggen tegen Koeman?

Zijn internationale staat van dienst als trainer is niet geweldig, al komt dat mede omdat hij nooit met een internationaal topelftal werkte Ronald Koeman in 1996 als assistent-trainer van het Nederlands elftal. © ANP

Koeman is een melancholicus. Hij kreeg na zijn ontslag bij Everton mediakritiek te verduren dat hij te vaak verwees naar zijn loopbaan als speler. De huidige, vaak met minder talent gezegende generatie zit niet altijd te wachten op verhalen over vroeger. Zijn internationale staat van dienst als trainer is niet geweldig, al komt dat mede omdat hij nooit met een internationaal topelftal werkte. Verder dan de kwartfinale van de Champions League reikte hij nooit.



Ajax was in het begin van deze eeuw talentvol en jong, PSV ervaren maar geen top, Southampton en Everton waren subtop in Engeland. Met Southampton verloor hij in de voorronde van de Europa League van Mydtjylland, met Everton beleefde hij dit seizoen een afgang in de Europa League.



Koeman is vaak vroegtijdig vertrokken of ontslagen, onder meer bij Ajax, PSV, AZ en Valencia. Bij Feyenoord had hij achteraf misschien de landstitel kunnen winnen in 2014, in zijn laatste jaar. Van Gaal eindigde in de zomer van dat jaar als derde op het WK, met een aantal spelers uit het elftal van Koeman, onder wie Janmaat, De Vrij, Martins Indi en Clasie.