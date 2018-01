Gezamenlijk ijshockeyteam voor beide Korea's stuit op verzet, want: onsportief

Competitievervalsing

Het is niet eerlijk voor landen die veel geld en middelen hebben geïnvesteerd in hun teams. En het komt neer op competitievervalsing Janos Kick van de Zwitserse ijshockeybond President Moon Jae-in bezoekt de Zuid-Koreaanse ijshockeysters. © REUTERS

Zaterdag beslist het IOC in het Zwitserse Lausanne over het voorstel en de andere plannen die Noord- en Zuid-Korea hebben gesmeed. Als de fusieploeg mag meedoen, zal Zuid-Korea wellicht vragen of de selectie mag worden uitgebreid, zodat niemand van de huidige ploeg geslachtofferd hoeft te worden.



Maar ook met die oplossing is niet iedereen blij. Zwitserland, op 10 februari de eerste tegenstander van Zuid-Korea op het olympisch toernooi, tekende al bezwaar aan. 'Hoewel het in politiek opzicht een positief signaal is, zijn wij er toch tegen', aldus Janos Kick van de Zwitserse ijshockeybond. 'Het is niet eerlijk voor landen die veel geld en middelen hebben geïnvesteerd in hun teams. En het komt neer op competitievervalsing.'



Om een acceptabel team neer te kunnen zetten, werden meerdere Amerikaanse en Canadese spelers met Koreaanse roots de afgelopen jaren genaturaliseerd. Murray kreeg de lastige taak om van de Noord-Amerikaanse routiniers en Zuid-Koreaanse jonkies een team te smeden.



Nu krijgt ze er op het laatste moment nog een paar nieuwe spelers bij. 'Ik heb minder dan een maand om hun onze speelwijze te leren. Dat maakt me een beetje nerveus', zei Murray. Een klein lichtpuntje is dat de coach en de spelers hun aanstaande medespelers al een keer hebben ontmoet. Vorig jaar april speelden de twee ploegen een vriendschappelijke wedstrijd in Zuid-Korea. Het gastland won met 3-0.