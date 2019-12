Raymond van Barneveld kwam weer eens op zijn schreden terug. Niet dat het laatste WK bij nader inzien toch niet zijn laatste WK zou kunnen zijn geweest - dit keer houdt hij echt voet bij stuk, maar plots drong het besef tot hem door dat hij zijn fans heeft achtergelaten in een woestijn. Dus kwam er een correctie. Op Instagram.

Eerst het sportieve afscheid. Hij had het zich anders voorgesteld. Zaterdagavond vloog Barney er in de eerste ronde al uit. In zijn kenmerkende stijl van destructieve zelfobjectivatie riep hij meteen na de nederlaag het beeld op van zichzelf als doodgeboren vrucht.

Op Instagram volgde later dus de verontschuldigingen naar de fans, en eigenlijk naar iedereen die geen fan is maar wel eens van hem had gehoord.

De verontschuldigingen behelsden dat hij op zijn afscheidsavond zo vol zat van het verlies dat hij iedereen heeft willen uitsluiten van dat verlies. Dat hij zijn fans vergat die hij had moeten bedanken. Dat hij vergat zijn kolkende emoties binnenboord te houden. Dat hij in een poging zichzelf te vergeten zichzelf juist niet vergat.

Ik raad iedereen aan het bericht van Raymond op Instagram niet te lezen. In elk geval de gerichte fans niet, maar juist die hebben het natuurlijk gelezen.

Ik zeg niet dat Raymond gek is, ik zeg alleen dat ik dat bericht liever niet had gelezen. Ik denk, gewoon een paar nachtjes over slapen, Raymond, en dan daalt de vrede vanzelf neer.

Lang heb ik gedacht dat Barney en zijn management doelgericht een theatrale gekweldheid als winstmodel overeind hielden. Dat de chaos in zijn leven de kiem vormde voor zijn talent als pijltjesgooier. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat chaos geen initiator is.

Barney schermt graag met depressie en burn-out voor zijn teloorgang. Ik denk eerder dat voorbijgestreefdheid een beter woord is voor teloorgang. En ja, voorbijgestreefdheid kan psychische klachten als depressie en burn-out volledig verklaren.

Iemand die ik sprak en die op professioneel vlak volledig ingevoerd is op het gebied van de psychische teloorgang zei: ‘Een schop onder zijn kont verdient deze Barney. De man zoekt spijkers die zelfs op laag water niet te vinden zijn’.

Uit de meest recente interviews met Barney begrijp ik dat hij persoonlijke bevrijding zocht in de dartsport. Zonder er voor op school gezeten te hebben kan ik Barney perfect volgen. De dartindustrie is een kwelgeest. Zonder er voor op school gezeten te hebben snap ik ook dat hij zich als pijltjespionier in financieel opzicht tekortgedaan voelt.

En nu denkt de gestopte dartkoning van Nederland dat hij eindelijk vrij is van sores? Zeker weten dat hij binnen niet al te lange tijd terugverlangt naar de vrijheid van zijn jeugdige slavernij.