Gewicht doet er toe aan de top, maar lichtheid kan zomaar een loden last worden

Perfectionisme kan zich makkelijk ontwikkelen tot een vijandige obsessie. Langeafstandsloper Bart van Nunen vertelt erover in de Volkskrant van zaterdag. Daar is moed voor nodig. Hij hoopt met zijn verhaal anderen te behoeden voor zelfgemaakte fouten. Want wat hij nu een fout noemt was eerder een haast religieuze waarheid voor hem die hem op de rand van de sportieve afgrond bracht. De waarheid waar hij zich aan vastklampte: wat licht is loopt harder.

Het vervelende van die waarheid is natuurlijk dat ze waar is. Nog vervelender is het dat de werkelijkheid soms een loopje neemt met de waarheid. Het is een muur waartegen je je te pletter kunt lopen. Zijn obsessieve vermagerzucht bracht hem aanvankelijk veel goeds – het juniorenrecord op de tien kilometer bezit hij nog steeds, maar opeens stond die onzichtbare muur voor zijn neus. Het lichaam was in staking gegaan, en, erger, de jongen die ooit zijn geluk had gezocht in de atletiek bleek te zijn opgelost in de mist. Niet alleen zijn lichaam had hij uitgehongerd, maar ook dat wat zijn wezen of zijn wezenlijkheid genoemd kan worden.

Het navrante in het relaas van Bart van Nunen zit hem erin dat hij altijd geweten heeft hoe irrationeel zijn zogenaamde perfectionisme was. ‘Ik dronk na een duurtraining van anderhalf uur alleen een glas melk als hersteldrank. Dat is volstrekt krankzinnig. Dat snapte ik natuurlijk zelf ook wel’. Maar waarom dan die krankzinnigheid? ‘Je bent licht en daarom loop je zo makkelijk. Dan durf je geen andere weg te bewandelen’.

Wat ook had meegespeeld was dat in zijn jeugd hem door coaches was ingepeperd dat alleen graatmagere atleten de top konden bereiken. Zijn idolen waren ‘mannen met ingevallen wangetjes’. De diëtisten die hem behulpzaam hadden moeten zijn bij het veilig uithongeren waren ‘weer net de verkeerde types’. Zijn ouders maakten zich zeker zorgen over zijn afnemende gewicht, maar naar hen luisterde hij in zijn pubertijd ‘sowieso niet’. Wat zorgen? Hij presteerde toch? Hij wist zijn eetprobleem trouwens aardig te verbloemen.

Hoewel er een groot taboe rust op het praten over eetproblemen zijn ook in de wielrennerij – wat licht is klimt snel – een aantal probleemgevallen bekend. De Sloveen Jani Brajkovic schreef een paar jaar geleden openhartig over zíjn ziekte: boulimia. En hij was echt niet de enige die worstelde, zo verzekerde hij ons. Gewicht doet er toe aan de top, maar lichtheid kan zomaar een loden last worden.

Over Slovenen gesproken. Het natuurwonder Pogacar kan uitstekend overweg met de noodzakelijke lichtheid. Soms meen ik een rest babyvet in zijn knieholten waar te nemen. Alsof hij het vermageren gewoon aan de tijd over laat.

Bart van Nunen zegt net op tijd gered te zijn door coach Grete Koens. Een verademing haar te horen spreken over jonge atleten: ‘Weeg ze gewoon niet, zou ik zeggen’.