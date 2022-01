Gevoelige les handballers in thriller tegen IJsland

Opbouwer Dani Baijens neemt het IJslandse doel onder vuur. Beeld REUTERS

Het kleine handballand Nederland staat weer even met beide benen op de vloer, maar heeft nog alle kans om geschiedenis te schrijven. Na de onverwachte overwinning op Hongarije donderdag was IJsland op het EK net te sterk. Maar dinsdag kan een overwinning op Portugal alsnog zorgen voor plaatsing voor de hoofdronde.

Nederland ging in de eerste helft lang gelijk op met IJsland. Na een minuut of 10 was er de eerste voorsprong, maar een gaatje wisten de handballers nooit te slaan. Keeper Bart Ravensbergen pareerde voor de rust slechts een van de 11 schoten. Zijn vervanger Dennis Schellekens deed het niet beter: vijf schoten, vijf doelpunten.

Aan de andere kant lukte het de keepers beter: Nederland miste 6 van de 19 doelpogingen. Dat kwam ook omdat de IJslandse verdedigers de Nederlanders goed op afstand wisten te houden. Net als tegen Hongarije scoorde rechteropbouwer Kay Smits het meest. Hij zorgde ervoor dat het verschil niet al te ver opliep. De ruststand was 15:13.

Even gelijk

Na de rust liepen de IJslanders snel uit. Na 36 minuten was het verschil al opgelopen tot vijf doelpunten. Maar Nederland toonde vechtlust, kroop langzaam weer dichterbij en overleefde een periode waarin het vanwege tijdstraffen met twee man minder moest spelen. In de 53ste minuut was de stand zelfs weer gelijk.

IJsland behield daarna steeds een kleine voorsprong, maar kwam in de laatste minuten nog in de problemen door een tijdstraf. Met een man meer ging Nederland op jacht naar het gelijkspel. Dat leek er ook te komen toen Kay Smits op het doel afging, maar een overtreding van teamgenoot Samir Benghanem gooide roet in het eten. IJsland won met 29-28.

De Nederlandse handbalmannen zorgden donderdag nog voor een stunt door Hongarije te verslaan. De nummer vijf van het WK van vorig jaar werd met 28-31 verslagen. De handballers lieten het gastland in het met 20.000 toeschouwers volgepakte nieuwe MVM Dome in Boedapest geen moment in het spel komen. Vanaf het begin pakten ze een voorsprong en alleen in de slotfase kwamen de Hongaren een keer op gelijke hoogte, maar daardoor lieten de Nederlanders zich niet van de wijs brengen. Meteen daarna sloegen ze terug om de winst niet meer uit handen te geven.

Tegen de IJslanders lukte dat nu niet en dat is een kleine tegenvaller. Het spel vertoont al jaren een stijgende lijn, maar ook als er goed werd gespeeld werd er te vaak nog aan het kortste eind getrokken. ‘We spelen vaak goed, maar daar heb je niet veel aan’, zei spelverdeler Luc Steins voor het toernooi, ‘We moeten wel gaan leren om dit soort potjes te winnen.’

Dragende kracht

De Limburger speelt sinds eind 2020 bij Paris Saint-Germain, een van de topteams in de wereld, waar hij is uitgegroeid tot een dragende kracht. De andere topspeler in het Nederlands team, Kay Smits, speelt minder vaak bij zijn club Magdeburg, de koploper in de Duitse competitie. Maar van gebrek aan ritme lijkt hij weinig last te hebben. Tegen de Hongaren was hij de topscorer met 11 doelpunten. Tegen IJsland kwamen er dertien bij, daarmee is hij op dit moment de topscorer van het toernooi.

De twee speelden tot en met 2016 bij de Limburgs Lions in Sittard, waarna ze naar het buitenland gingen. Ook de meeste andere internationals spelen over de grens, zij het op een wat lager niveau. Waar de Nederlandse vrouwen al jaren in de wereldtop spelen en vrijwel alle speelsters bij Europese topclubs spelen, is dat bij de mannen nog lang niet het geval.

Pas twee jaar geleden plaatsten ze zich voor het eerst voor het EK, maar toen strandden ze in de voorronde. Alleen van Letland werd gewonnen, de ploeg leed nederlagen tegen Duitsland en de latere kampioen Spanje.

Nu is Nederland nog steeds in de race om om voor het eerst de hoofdronde wel te halen. De opdracht is om te winnen van Portugal, dat al van IJsland en Hongarije verloor. De Hongaren maakten zondag pas in de laatste seconden van de wedstrijd de winnende treffer: 30-31.

Nog verder komen dan de hoofdronde zal wel lastig worden, want daarin moet Nederland het onder andere opnemen tegen wereldkampioen Denemarken en Frankrijk, ook een topland. Maar die rol van underdog ligt de handballers wel goed, ook Hongarije en IJsland werden vooraf hoger ingeschat en dat was in de wedstrijden niet of nauwelijks te zien.