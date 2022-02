‘Gevoel’ drijft coach Schmidt na een halfbakken project bij PSV naar de uitgang

Coach Roger Schmidt zegt zijn beslissing op gevoel te hebben genomen. Beeld ANP

PSV liet Roger Schmidt de woonkamer van het voetbalhuis opnieuw inrichten, maar na ruim anderhalf jaar schuiven met meubilair heeft de Duitser besloten dat hij de deur in Eindhoven na dit seizoen achter zich dichttrekt. Op de website van PSV gebruikt hij, op het moment dat de beslissende fase van het seizoen aanbreekt, veel woorden om aan te geven dat het een besluit op gevoel betreft, geen kwestie van gebrek aan perspectief. Dat lijkt ook een methode om de laatste maanden van zijn verblijf niet bij voorbaat in een eindeloze discussie te laten ontaarden.

In die ene, recente opmerking van frustratie tijdens PSV - Ajax, om Ajax alvast de beker te geven, schuilt de kern van zijn gevoel. Rivaal Ajax structureel inhalen, daarvoor is meer nodig dan een balletje in of uit, de inleiding voor de beslissende goal in Eindhoven en het verliezen van de koppositie. Schmidt denkt dat, om de top werkelijk aan te vallen, meer nodig is dan de club hem kan bieden.

Het ‘Project Schmidt’ is straks dus voorbij voor het helemaal op streek is. Een structurele hervorming in speelwijze, hetgeen de bedoeling was, is onmogelijk te voltooien in twee jaar. De directeuren Toon Gerbrands en John de Jong wensten met hem door te gaan, liefst nog twee jaar.

Te vroeg voor eindoordeel

De vraag is: heeft Schmidt het goed gedaan? Het is te vroeg voor een eindoordeel, want PSV kan nog drie prijzen winnen. Qua voetbal viel het zonder meer tegen. PSV speelde vaak toevalsvoetbal, ook door vele wisselingen in spelers en systeem. Reeds afgeschreven spelers pakten mede door blessures nieuwe kansen. Het aantal tegendoelpunten is groot. Vrijwel nooit won PSV een topduel.

Schmidt kwam met een reputatie die was gebaseerd op zijn stijl van voetballen met Salzburg en Leverkusen. Hij was vertegenwoordiger van het zogenoemde Red Bull-voetbal dat furore maakt in Europa, met veel loopvermogen. De in Nederland gekoesterde percentages balbezit zijn daarbij onbelangrijk. Het gaat erom de bal te veroveren op een plek met perspectief en snel tot een scoringskans te komen.

Het was goed dat hij naar Nederland kwam, gelijktijdig met landgenoot Letsch bij Vitesse, omdat de in crisis verkerende eredivisie nieuwe impulsen kon gebruiken. Maar alleen in fasen voetbalde PSV indrukwekkend, al was het verval vaak immens.

Schmidt had zeker in het begin niet de spelers voor zo’n veeleisend systeem, want PSV was een ander type voetbal gewend, zeker in topduels: een beetje inzakken om de counter ruimte te geven. Schmidt vond andere spelers, menigeen uit eigen kring, waarbij het soms de vraag was of die pasten bij de beoogde speelwijze. Eran Zahavi is een aparte spits die intuïtief voetbalt. Mario Götze was zonder Schmidt nooit gekomen, maar hij is geen voetballer voor een oneindig aantal kilometers en voortdurend hoge druk.

Transferbeleid

Het gebeurt vaker dat de trainer zich nadrukkelijk mengt in het transferbeleid. Het nadeel is dat die trainer een passant is. Schmidt verschafte donderdag duidelijkheid over zijn toekomst, terwijl PSV zit met een deels door zijn aanwezigheid beïnvloede samenstelling van de selectie. Schmidt wilde een meevoetballende doelman en had weinig met de geweldige lijnkeeper Lars Unnerstall, terwijl Yvon Mvogo alweer bijna vergeten is en Joël Drommel een matige indruk achterlaat.

Schmidt zegt niet hardop dat hij meer wilde investeren dan de clubleiding, om het gat met Ajax en de Europese subtop te dichten, maar dat speelt een rol bij zijn ‘gevoelsbeslissing.’. Onder anderen Denzel Dumfries en Donyell Malen leverden afgelopen zomer tegen de vijftig miljoen euro op. Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo ontwikkelen zich tot internationale topspelers en vertegenwoordigen kapitaal. Schmidt wilde doorpakken.

Zijn vroege vertrek past bij zijn cv. Schmidt heeft nooit langer dan drie seizoenen ergens gewerkt. Dan was hij vertrokken of ontslagen. Is het project met Schmidt nu mislukt? Niet helemaal. PSV doet nog op drie fronten mee: de achterstand op Ajax bedraagt twee punten. PSV ontvangt NAC in de kwartfinales van de KNVB-beker en speelt in een Europese tussenronde tegen Maccabi Tel Aviv, voor een plek in de achtste finales van de Conference League.

Er is genoeg om voor te strijden, alvorens zijn opvolger het meubilair weer anders mag neerzetten. PSV zal in elk geval ook praten met Ruud van Nistelrooij, trainer van Jong PSV. Die kent feilloos de weg in het huis.