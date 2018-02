Getergde Ziyech tovert Ajax naar 2-4 overwinning bij Roda JC

'In Aleksei we trust, #FreeKorotajev'

Bovendien brengt Roda strijd, op en buiten het veld. Enigszins potsierlijk was het spandoek 'In Aleksei we trust, #FreeKorotajev', als steunbetuiging aan de Zwitsers/Russische geldschieter die zich vorig jaar in Kerkrade meldde. Korotajev kwam in Dubai in de gevangenis terecht door verdenkingen van het uitgeven van een ongedekte miljoenencheque. Hij is inmiddels op vrije voeten en heeft een zaak aangespannen. Ook overweegt Roda een gang naar de rechter om de slotfase van de bekerwedstrijd tegen Willem II overgespeeld te krijgen. Een mogelijk beslissend doelpunt van Roda werd afgekeurd op dubieus advies van de videoscheidsrechter. Roda zal beseffen dat een rechtszaak tegen een uitslag kansloos is, maar de actie zegt iets over de strijdvaardigheid van de club.



Ook Roda heeft een mooie, creatieve nummer 10: Gustafson, iets soberder in zijn spel dan Ziyech bij Ajax, doch creatief en vol lef. Alleen wist Roda de voorsprong veel te kort vast te houden, zodat Ajax nooit in paniek hoefde te raken of overhaast te werk hoefde te gaan. Van de Beek maakte al in de elfde minuut gelijk, toen hij de bal van dichtbij inschoof na voorbereidend werk van Kluivert en de Argentijn Tagliafico, die twee assists mocht bijschrijven. Ja, het is best fijn als voorzetten van links komen van de zone bij de achterlijn, gegeven door een linkerbeen.