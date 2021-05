Getergde Luis Suárez heeft zijn wraak op Barcelona: landskampioen met Atlético

Suárez viert het kampioenschap met supporters van Atlético Madrid. Beeld AP

Bewijsdrift als levenselixer. Het is nooit anders geweest in het hoofd van Luis Suárez. Zonder gepolijste techniek en extreme snelheid kwam hij tussen meer getalenteerde jongetjes toch bovendrijven op de stoffige straten van de Uruguayaanse stad Salto. Via FC Groningen knokte hij zich bijna letterlijk omhoog in Europa. Naar Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid. Die laatste club maakte hij afgelopen weekeinde landskampioen. Het is zijn fraaiste kunststuk, zijn ultieme wraakoefening op FC Barcelona vooral, dat hem afgelopen zomer de deur wees.

Huilend belde hij zaterdagavond na de 1-2 winst op het veld van Real Valladolid met jeugdliefde Sofia en zijn kinderen. Zij voelden zich zo lekker in Barcelona, waar twaalf prijzen waren gewonnen, zoveel vrienden gemaakt, de familie Messi – hun buren – in het bijzonder. De Messi’s kwamen vlak voor de kampioenswedstrijd nog naar Madrid om de Suárezen een hart onder de riem te steken. ‘Het was zo’n moeilijke situatie’, zei Suárez na de extatische titelviering over zijn vertrek bij Barcelona. ‘De manier waarop ze daar plotseling op mij neerkeken. Ze hadden me niet meer nodig. Veel mensen hebben met mij geleden: mijn vrouw, mijn kinderen. Ze hebben het nog nooit zo zwaar te verduren gehad. Het heeft ze pijn gedaan.’

Diepgeworteld eergevoel

Barcelona wilde jongere, snellere benen rond Messi posteren, de hiërarchie opfrissen, bezuinigen. Suárez verdiende ruim 16 miljoen euro, dat krijgt hij ook bij Atlético. Wat dat betreft hoeft er niet veel medelijden te zijn. Het was vooral zijn diepgewortelde eergevoel dat opspeelde.

Probleem 1 voor Barcelona: beoogde nieuwe spits Depay kwam niet. Probleem 2: Suárez ging niet naar Juventus, maar naar Atlético Madrid. Daar wist coach Diego Simeone wel raad met hem. Suárez, die huilend afscheid nam op een persconferentie bij Barcelona, werd dagelijks gewezen op het grote onrecht dat hem was aangedaan. Simeone zette op een zeker moment zelfs de voor 126 miljoen gekochte João Félix op de bank om de 34-jarige spits te omringen door de meer dienstbare aanvallers Carrasco en Correa.

21 doelpunten kreeg de Argentijnse coach ervoor terug. Waarvan de laatste twee Atlético de winst opleverde in de twee slotduels. ‘Luis is een man van eer’, stelde Simeone. ‘Barcelona heeft hem alleen nog maar meer gemotiveerd.’

Op de eerste trainingsbeelden dit seizoen oogde Suárez, toen nog onder contract bij Barcelona, nogal log, terwijl de Uruguayaan het altijd moest hebben van zijn verrassende wendingen, zijn hoekige dans met de bal die alleen hij begreep. Inmiddels is hij fitter, al verloor hij in de eerste minuut in het kampioensduel met Valladolid direct een sprintduel kansloos.

Energie sparen

Van Simeone mag hij zijn energie sparen voor als hij in scoringspositie komt. Een beetje zoals de huidige grootaandeelhouder van Real Valladolid, de Braziliaanse oud-topspits Ronaldo, in zijn nadagen voetbalde bij Real Madrid.

Dat was vooral aan het begin van het seizoen een succes toen Atlético een ruime voorsprong nam op Real en Barcelona. Maar de twee grootmachten naderden plots met rasse schreden, mede door blessures en coronabesmettingen bij Suárez en andere belangrijke spelers.

Atlético kwam alsnog bovendrijven op wilskracht. Simeone had er in zijn organisatie op gehamerd de laatste zes weken niet meer ‘hallo’ tegen elkaar te zeggen, maar ‘wij gaan kampioen worden’.

In Valladolid was er een vlotte achterstand, maar na de gelijkmaker van Correa kreeg Suárez in de 67ste minuut ineens de bal voor zijn voeten, met een ruime voorsprong bovendien. Met zijn mindere linkerbeen rondde hij knap af. Wederom bewees hij: terg mij niet.