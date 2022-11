Getergd blijven schaatsers Nuis en Schouten op overwinningen jagen

Kjeld Nuis gaat van start op de 1.500 meter. Hij zou zilver winnen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Misschien was het niet zo netjes, vond Kjeld Nuis zelf, maar het gebaar kwam van heel diep. Toen duidelijk was dat zijn jonge concurrenten Jordan Stolz en Zhongyan Ning niet aan zijn tijd op de 1.500 meter konden tippen, keek de 33-jarige sprinter recht in de camera en legde hij zijn vinger op zijn lippen.

‘Dan zie je die rode cijfers en dan denk je: hoppakee, ik heb jullie allebei’, legde hij na de rit uit. Zijn tijd van 1.43,64 was niet genoeg voor de winst, de Canadees Connor Howe ging er met 1.43,38 nog onderdoor, maar de olympisch kampioen was toch in zijn doel geslaagd.

‘Ik kon me nog nergens aan meten’, zei Nuis, die geblesseerd aan het seizoen was begonnen. Zijn laatste wedstrijd was bijna een maand geleden, de vorige World Cup in Stavanger zag hij op de televisie en aan de wedstrijd in Heerenveen kon hij alleen meedoen omdat hij op basis van zijn resultaten uit het verleden een aanwijsplek had gekregen. ‘Ga het maar even doen, dat voelde ik vandaag: ik was klaar en het was beter dan wat zij hadden gedaan, gelukkig.’

Nog geen verzadiging

Nuis heeft zich zijn hele carrière opgetrokken en gespiegeld aan zijn grootste concurrenten. Vroeger waren het Denis Joeskov, Shani Davis en Stefan Groothuis, de laatste jaren was het stuivertje wisselen met Thomas Krol – die nu derde werd in 1.43,83. Het bracht Nuis drie gouden olympische medailles, maar de verzadiging is nog ver te zoeken. Hij wilde vooral Jordan Stolz, die in Stavanger de 1.500 meter won in een baanrecord, verslaan. ‘Hij won vorige week dik, die leg ik erop.’

Bij Irene Schouten waren het twee seconden. Ze zei het een paar keer en er klonk afschuw door in haar stem bij het uitspreken. Waar Nuis motivatie haalt uit sterke tegenstanders, haalt Schouten die uit haar eigen prestaties. Een slechte prestatie in dit geval, want ze verloor in Stavanger op de 3.000 meter van Ragne Wiklund. Het eerste verlies sinds lang, maar vooral het verschil van twee seconden zaten haar dwars.

‘Ik word op twee seconden gereden’, zei ze, toen ze uitlegde waarom het nu wel goed ging. Ze wilde per se winnen en deed dat ook door haar eigen baanrecord aan te scherpen: 3:54,04. ‘Ik vind twee seconden gewoon heel veel.’ Het had haar gemotiveerd om nu goed te rijden. ‘Eigenlijk heb ik dankzij Wiklund dit baanrecord gereden.’

Schouten won drie keer goud in Beijing, haar grote doel dit jaar zijn de WK afstanden, pas in maart moet ze in topvorm zijn. Niemand zegt tegen haar dat ze moet winnen. Van haar coaches mag ze de World Cups zien als trainingswedstrijden. Als het aan haar coach Jillert Anema had gelegen, had ze dit weekend ook een marathon gereden, maar dat wilde Schouten niet. Ze had hard getraind voor die 3.000 meter, er moest iets rechtgezet worden. Van wie? ‘Ja, het was puur voor mezelf.’

Irene Schouten na de winst op de 3.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een beetje vrijblijvend schaatsen, langzaam het seizoen opbouwen, het is niks voor Schouten. Natuurlijk werkt ze toe naar de WK, dan moet ze nog beter zijn, maar verslappen is er ook na olympische successen voor haar niet bij.

In de mond gelegd

Nuis had zich in de aanloop naar de World Cup in Heerenveen opgewonden over een interview met Stolz, waarin de NOS volgens hem de Amerikaan in de mond had gelegd dat hij Nuis’ baanrecord op Thialf (1.43,00) wilde aanvallen. Stolz zei dat hij zichzelf 10 procent kans gaf, in de kop van het artikel stond dat hij op dat record mikte.

‘Fucking dikke bullshit’, vond Nuis. ‘Daar hou ik niet van, die jongen moet zich gewoon lekker ontwikkelen, hij is ontzettend goed, maar weet ook nog totaal niet wat hij in de tank heeft.’

Een beschermende arm om de schouder van de 18-jarige, maar die gebruikt hij in een beweging om zich tegen het talent af te zetten. ‘Ik dacht hier: ik ben er weer, stil maar’, zei de routinier over zijn vingertje. ‘Dat tergt mij echt. Ik word daar echt super getergd van.’

‘Jagen is zoveel makkelijker dan verdedigen’, aldus Nuis over de aanstormende concurrentie. ‘Als je nog niets gewonnen hebt, dan rij je gewoon altijd met het mes tussen je tanden. Het is superlink als je dat gevoel kwijt raakt.’ Tip van Schouten om dat te voorkomen: ‘Ik wil gewoon heel graag winnen, dat is ook een beetje jagen.’