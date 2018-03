Geslepen Juventus schakelt met twee goals in drie minuten Tottenham uit in Champions League

In de rust besloot Massimiliano Allegri het middenveld te versterken en de ingreep van de Italiaanse manager werkte wonderwel. De creatieve spelers van Spurs, Dele Alli en Christian Eriksen, kwamen minder aan de bal, terwijl doelpuntenmachine Kane amper meer mee leek te doen. In de 64e minuut viel dan ook de gelijkmaker. Op rechts kreeg invaller Stephan Lichtsteiner de bal in buitenspelpositie, en zijn voorzet kwam via Sami Khedira terecht bij Gonzalo Higuain, die de bal binnentikte.



Het was een schok voor Spurs en drie minuten later lag de 1-2 er in. De Spurs-verdediging slaapwandelde toen Higuain vanaf het middenveld naar de sprintende Paulo Dybala passte. De Argentijn had oceanen van tijd en scoorde makkelijk. Juventus kon doen waar het al decennia in uitblinkt: verdedigen. Pas tien minuten later wist Spurs, waar de stofzuiger Mousa Dembele de beste speler was, de achterhoede van de bezoekers enigszins onder druk te zetten.



Schoten van Son en Eriksen gingen net naast, en een briljante interventie van Chiellini voorkwam dat Kane de 2-2 kon binnentikken. Even later leek Kane toch de redder te zijn, maar zijn kopbal belandde op de binnenkant van de paal en er was geen medespeler in de buurt die de bal, dansend op de doellijn, kon binnentikken. Op de tribunes pinkten enkele Spurs-fans tranen weg. Alleen hun club, die al decennia onder haar kunnen presteert, kan op zo'n tragische en mooie wijze verliezen.