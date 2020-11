Geslaagde turnproef in Tokio voor Spelen van volgend jaar

Kohei Uchimura in actie. Beeld AFP

De opvallendste aanpassing aan de heersende sanitaire omstandigheden in de topsport was te zien bij de entree van het historische Yoyogi-stadion in hartje Tokio. Daar moesten de deelnemende turners aan het Vriendschaps- en Solidariteitstoernooi een rondje om de eigen as draaien, terwijl zij, gehuld in trainingspak en de rugzak om de schouders, uit een pilaar van opzij werden bespoten met desinfectiemiddel.

Op jacht

De 360 graden-besproeiing, ook een verplichting voor de tweeduizend bezoekers van het turnevenement, geldt als een van de nieuwste voorzieningen van de Japanners die op zoek zijn, om niet te zeggen op jacht zijn, naar methoden om in juli van het volgende jaar toch de (uitgestelde) Olympische Zomerspelen van 2020 te houden.

Niet voor niets begon het evenement in het stadion van de WK 2011 met een gestreamde toespraak van de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, de Duitser Thomas Bach. Ook hij hanteerde 2020 als tijdsbepaling voor de Spelen in 2021.

Maanmannen

Japan, een van de veiliger landen in de huidige coronapandemie met een zeer beperkt aantal besmettingen, liet voor de eerste, internationale sportwedstrijd op eigen bodem slechts turners uit drie andere landen toe: de gymnastische wereldmachten Rusland (met wereldkampioen allround Artur Dalalojan), de Verenigde Staten en China. De laatste ploeg landde vermomd als maanmannen op Narita. De Chinese turners waren gehuld in wit, allesbedekkend en virusremmend textiel, met mondmaskers en beschermbrillen.

De wedstrijd, met dertig deelnemers, gold voor Tokio 2020 als testcase. Een van de Japanse topturners, Wataru Tanigawa, gaf vooraf het gewicht van het uitblijven van besmettingen aan. ‘Als iemand gedurende deze wedstrijd geïnfecteerd raakt, dan zal dit toernooi worden afgelast. En als dat gebeurt, dan is het maar de vraag of we hier de Olympische Spelen kunnen houden’, aldus de turner tegen de Asahi Shimbun. Hij zei stress te voelen. ‘Maar ik kan niet meer doen dan zo voorzichtig mogelijk zijn.’

Bedreiging Zonderland

Zijn vermaarde ploeggenoot, olympisch kampioen Kohei Uchimura, werd in de dagen voor het begin van het vierlandentoernooi positief getest op covid-19. Vervolgens bleek na een hertest dat het om een ‘vals-positief’ ging. Waarna Uchimura zondag toch kon aantreden, voor een rekstokoefening van mondiale klasse. Hij demonstreerde drie vluchtelementen, de ingenieuze Bretschneider, de Cassina en de Kolman, waarna de coach van Epke Zonderland, Daniël Knibbeler, vanuit zijn hobbyloods in Heerenveen kon vaststellen dat Uchimura, zesvoudig wereldkampioen allround, volgend jaar een serieuze bedreiging voor het gehoopte rekstokgoud van Zonderland kan zijn.

Knibbeler: ‘Als Uchimura een van de Japanse tickets krijgt, er zijn nog twee wegen die voor hem openstaan. Dan is Kohei, als hij fit is, een serieuze concurrent voor Epke. Hij is nog altijd een prachtige atleet, maar net als Epke stoeit hij met zijn fitheid. Hij kan niet altijd het benodigde energielevel leveren. We hebben hem begin dit jaar getroffen in Brisbane, toen wij in Australië een trainingskamp deden. We hebben nog een informeel wedstrijdje gedaan.’

Hertest

Uchimura vond zijn week in Tokio een bijzondere ervaring. Dat zijn ploeggenoten opeens allemaal een hertest moesten ondergaan, zag hij als een scenario voor de Spelen van eind juli. ‘We moeten straks onder elke omstandigheid onze prestatie kunnen leveren. Dat is een gegeven in deze pandemie.’

Er werd bij het Vriendschapstoernooi in Tokio dagelijks een test afgenomen. De juryleden zaten achter perspex schermen. De coaches droegen mondmaskers. Turners brachten hun eigen magnesium mee. Op de tribunes hadden zondag tweeduizend toeschouwers plaatsgenomen. Yoyogi, een ontwerp van opmerkelijke schoonheid, was in 1964 het olympisch zwemstadion en zal volgend jaar als speelvloer voor het handbaltoernooi dienen.

Bubbel

De wereldgymnastiekbond FIG en de Japanse olympische organisatie gaan voor de coronamaatregelen uit van een bubbel van turners, ritmische gymnasten en trampolinespringers. Zij zullen twee weken voorafgaand aan de competities in quarantaine moeten gaan. In Tokio werden de voorbije weken al die maatregelen reeds aangehouden. Bussen voor het vervoer van hotel naar stadion werden in de nacht gedesinfecteerd.

Het ging nu om slechts dertig turners, plus stafleden, organisatie en jury. Komende zomer zijn er elfduizend sporters in Tokio van de partij, begeleid door zeker zesduizend man personeel. Professor Koji Wada van de Universiteit van Tokio benoemde turnen, aldus de FIG, als een relatief veilige sport, ‘met minder risico op verspreiding’. Wada vond het turntoernooi een goede oefening en een belangrijke referentie voor het veilig doorgaan van de Spelen.

Morinari Watanabe, de voorzitter van de wereldbond, achtte de eendaagse wedstrijd in de hoofdstad van Japan van enorm belang. ‘Het kan de deur openen naar de Spelen van Tokio’, aldus de Japanse gymnastiekchef die zondag ook bekendmaakte dat de WK van 2021, teruggegeven door Kopenhagen, naar zijn geboortestad, Kitakyushu, zullen gaan.