‘Gered’ Roda JC ploetert voort

Roda JC-speler Ike Ugbo scoort de 2-0 na een blunder van TOP Oss-keeper Ronald Koeman jr. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met hun barse stemmen zijn de backs van TOP Oss, Cihat Çelik en Niels Fleuren, uitstekend hoorbaar in het stadion van Roda JC, de diep gezonken Limburgse subtopper van weleer. Er is plaats voor 19.979 toeschouwers, maar op deze zondagmiddag zijn er zo’n 16.500 plaatsen leeg waardoor elke kreet op het veld tot in de business-ruimte gehoord kan worden. Ware het niet dat ook daar haast niemand is.

Geel-zwarte spandoeken als ‘Rimburg groet Roda’, ‘Koempels uit Brunssum’ en ‘Nur der RJC’ hangen voor praktisch lege vakken. Alsof een in allerijl verjaagde gemeenschap het wasgoed heeft laten hangen. Slechts vanuit het midden van de fanatieke noordtribune klinken doorlopend aanmoedigingen.

Roda begint als nummer laatst van de eerste divisie aan het treffen met TOP Oss, vooraf de nummer 16. Kort voor de aftrap klapt beoogd eigenaar en algemeen directeur Mauricio Garcia de la Vega op de hoofdtribune de handen stuk. De Mexicaanse oud-bankier, zaakwaarnemer en concertorganisator, gestoken in een donkerblauwe jas met Roda-embleem, nam de aandelen over van de zieke Frits Schrouff, die de laatste jaren al 20 miljoen euro in de club had gestopt.

Elders op de wereld kijkt de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev mogelijk op een computerscherm mee. Korotaev bemachtigde in 2017 de overige 20 procent van de aandelen, maar belandde kort daarna tijdelijk in de gevangenis in Dubai. Net als Korotaev heeft Garcia de la Vega grote plannen, maar daar komt vooralsnog weinig terecht.

Wel zijn er verontrustende verhalen over eerdere niet nagekomen financiële afspraken, met name vanuit Mexico en Spanje. In 2017 sloot Garcia de la Vega een deal voor de overname van de Spaanse derdeklasser Real Murcia. Maar geld kwam er nooit uit Mexico, wel facturen. Bovendien zou hij een deel van de huisraad hebben meegenomen. Toenmalig hoofdaandeelhouder Moro Martin zei tegen NRC: ‘Deze man ruïneert je club.’

De fanshop is een half uur voor Roda-TOP mudvol, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de uitverkoop die de shirtsponsor houdt. Roda-winterjassen gaan weg voor 15 euro, overige kledij voor een tientje. De symboliek ligt er dubbeldik bovenop. Bij Roda verdwijnen tal van club­iconen ‘alsof het niets is’, klaagt Huub Stevens, de succesvolste coach uit de geschiedenis van de club, door de telefoon.

Overleven

Stevens vindt de kaalslag vooral jammer voor de nieuwe coach, Jean-Paul de Jong. ‘Roda moet eigenlijk promoveren, want anders wordt het steeds moeilijker om te overleven. Maar er is weinig kwaliteit, de club loopt langzaam leeg.’

Stevens, die Roda twee jaar geleden nog behoedde voor degradatie, betreurt vooral het wegbezuinigen van teammanager en ‘Mister Roda’ Ger Senden vorig seizoen. Stevens: ‘Ik geloof niet dat Ger Senden zo duur was. Daar moet je blij mee zijn, wat die allemaal doet voor de club...’

Jordy Croux fopt Niels Fleuren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Senden stelde recentelijk nog een reddingsplan samen, Roda 2.0, met tal van lokale ondernemers en sympathisanten, maar toen kwam afgelopen juni plots het nieuws van de deal met Garcia de la Vega. De KNVB heeft echter nog geen groen licht gegeven voor de overname.

Harm van Veldhoven vertrok kort daarop, en daarmee feitelijk de directie. Naast technisch directeur was oud-trainer Van Veldhoven ook algemeen directeur ad interim. Aan de andere kant kon ook hij niet voorkomen dat Roda vorig seizoen lager eindigde dan ooit, dertiende, met een tekort van 2,3 miljoen euro.

Afgelopen week werd ook nog een vertrekakkoord bereikt met een ander club­icoon, Eric van der Luer, die jeugdtrainer was, maar bovenal optrad als het kritische geweten van de club.

‘Sinds Nol Hendriks weg is, gaat het bergafwaarts’, analyseert Stevens. Wijlen textielbaron Hendriks was tussen 1981 en 2006 niet alleen suikeroom en commissaris, maar ook de beste scout van Roda. Door zijn inspanningen wist de Kerkraadse club in vorige decennia uit te groeien tot de succesvolste van Limburg, met onder meer tweemaal KNVB-bekerwinst.

In de fanshop staat een andere Roda-coryfee als vertrouwd achter de kassa. Maar de normaal vrij uitgesproken oud-speler Pierre Vermeulen wil niet meer kwijt dan: ‘Je raakt eraan gewend dat het slechter gaat.’ Ook voor Vermeulen is mogelijk straks geen plaats meer. Zijn trui met een foto van het oude Roda-onderkomen Kaalheide erop oogt als stil protest.

Geen tijd

De perschef van Roda heeft op deze zondag in zijn rol als clubwoordvoerder geen tijd voor vragen, dat kan pas een dag later per mail. Garcia de la Vega sprak wel met de spelers, maar niet met de media. Van der Luer heeft afgesproken geen commentaar te geven.

Slechts Stevens spreekt, maar zegt herhaaldelijk ‘ook niet alle informatie te hebben.’ Wel weet de huidige Schalke-commissaris: ‘Als het onrustig is in de top van een club sijpelt dat altijd door naar beneden. De Mexicaan heeft schijnbaar nog geen geld gegeven, en deed dat eerder in Murcia ook niet. Het lijkt mij dan heel erg moeilijk om zo’n man al te laten meebepalen. Er stond een groep klaar met een Roda-hart. Daar is hopelijk allemaal goed over nagedacht.’

Het goede nieuws: de groep Roda 2.0 zou nog steeds willen instappen, mocht de KNVB daadwerkelijk een streep zetten door het voorgenomen Mexicaans-Limburgse huwelijk. En Roda wint van TOP Oss (2-1) waardoor het de laatste plaats verlaat en de spelers voor het eerst dit seizoen worden toegejuicht. Met rauwe kreten uit het hart.