Gepruts met regenjasje kost Roglic het rood in Vuelta

Primoz Roglic. Beeld AFP

Een lange slijmsliert, bungelend onder de kin, was na de finish het enige teken dat Primoz Roglic diep was gegaan om zijn leiderstrui in de Vuelta te behouden. Het gelaat toonde zoals gebruikelijk weinig emoties.

Maar deze zondag raakte de kopman van Jumbo-Visma op de slotklim naar Aramón-Formigal in de kletsnatte zesde etappe toch het rode tricot kwijt dat hij afgelopen dinsdag meteen aan het begin van de wedstrijd had gegrepen en de dagen daarna gretig had verdedigd. Korte sprintjes bergop hadden hem wat extra seconden voorsprong opgeleverd.

In een decor van Pyreneeënreuzen met de toppen schuilend in regenwolken, nam de Ecuadoriaan Richard Carapaz de leiding in het algemeen klassement over. Daarmee gaf de winnaar van de Giro d’Italia in 2019 nog meer cachet aan het zo succesvolle weekeinde van Team Ineos. De helse rit was een prooi voor de Spanjaard Jon Izagirre.

Roglic raakte tijdens de afdaling van Puerto de Cotefablo, de voorlaatste beklimming, in de problemen. Hij moest lossen uit het peloton toen hij lange tijd aan het worstelen was met het aantrekken en dichtritsen van zijn regenjack. De ploegen Ineos en Movistar schroefden op dat moment het tempo omhoog. Met hulp van teamgenoten kon de Sloveen nog net de aansluiting maken, maar wist in het directe vervolg alleen George Bennett in zijn buurt.

Verslagen komt Roglic over de finish. Beeld AFP

Op weg naar Aramón-Formigal moest hij ploeterend in de nattigheid niet alleen terrein prijsgeven aan Carapaz. Ook de Ier Daniel Martin en de Brit Hugh Carthy, die deel uitmaakte van een vroege kopgroep, passeerden hem in de voorlopige eindrangschikking. Op de klim werd hij ook nog voorbijgereden door Wout Poels. Roglic staat nu vierde, op 30 seconden van het rood.

Rillend van de kou reageerde hij bij de NOS redelijk laconiek. ‘Soms win je, soms verlies je.’ Volgens hem moest hij in de slotfase betalen voor de inspanning die hij eerder had geleverd om terug te keren in de groep met de andere favorieten. Hij heeft nog vertrouwen in de komende dagen. ‘We komen terug.’

Intussen groeit de onzekerheid over het vervolg van de Vuelta, nadat premier Sánchez zondag de noodtoestand afkondigde om het coronavirus in te dammen. Op basis daarvan kan reizen tussen regio’s worden verboden. De Vuelta speelt vooral af in het noordwesten van Spanje, zakt dan wat zuidelijker en eindigt op 8 november in Madrid.