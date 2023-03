Georginio Wijnaldum en zijn terugkeer in Oranje: ‘Ik ben net een kind dat weer kan voetballen’

Het lachende gezicht van Georginio Wijnaldum (derde van links) spreekt boekdelen. De middenvelder van AS Roma is blij dat hij weer in de selectie van het Nederlands elftal zit. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tijdens het herstel van een scheenbeenbreuk zag Georginio Wijnaldum de andere kant van het leven helder. Hij dacht na over de soms als vanzelfsprekendheid ervaren waarde van gezondheid, of over de moeite die het kost om terug te keren aan de top.

‘Ik heb positieve ervaringen overgehouden aan mijn revalidatie’, zegt de middenvelder van AS Roma in Zeist, op het moment dat trainers pionnen uitzetten op een heerlijk groen, beregend veld en spelers hun verhaal doen, wat zorgt voor een kakafonie op de opname. Het is een klusje om de gedempte, rustgevende stem van Wijnaldum uit de vijver met hardere praters te vissen.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Twee dagen verdriet, in augustus, na de beenbreuk, werd gevolgd door acceptatie. ‘Je ziet de andere kant van de medaille. Kleine dingen waren opeens belangrijk. Gewoon kijken naar mensen die lopen. Niet eens rennen of springen. Ik liep op krukken, met gips.’

Hij leerde. ‘Er valt ook buiten het veld zoveel te halen, qua fysieke gesteldheid. Van een nadeel heb ik een voordeel gemaakt. Ik was aan het trainen. Niet om een betere voetballer te worden, maar om weer gezond te zijn.’ Met welke verwachtingen de dynamische speler naar Zeist is gekomen, in de voorbereiding op duels met Frankrijk en Gibraltar voor de EK-kwalificatie? ‘Ik voetbal pas weer een maand. Van elk moment geniet ik. Ik ben net een kind dat weer kan voetballen.’

Innerlijke beschaving

Georginio Wijnaldum is de innerlijke beschaving zelf. Hij laat liever anderen oordelen hoe belangrijk hij kan zijn voor een team. Hij houdt jongere internationals voor dat ze moeten doen wat ze doen bij hun club, want vanwege die kwaliteiten zijn ze opgeroepen. En probeer te genieten, hoe snel het ook gaat van wedstrijd naar wedstrijd.

Hij is de man van bescheidenheid, met de ontwapenende glimlach en de zorgvuldig gekozen woorden. In dat patroon past de weigering om de vorige bondscoach Louis van Gaal te veroordelen, nadat die hem al voor zijn blessure niet meer opriep voor het Nederlands elftal, ondanks 86 interlands en 26 doelpunten. Als middenvelder. ‘Ik had dat geaccepteerd na een gesprek.’

Hij keert het om, en niet alleen daarom is hij een sieraad voor de sport. ‘Ik ben hem ook dankbaar. Hij heeft mijn carrière een grote boost gegeven toen hij me opriep voor het WK in Brazilië, terwijl iedereen dacht dat ik niet zou meegaan.’

Wijnaldum was jong in 2014 en niet helemaal fit in het begin, doch groeide in het toernooi, met een doelpunt als toegift in de strijd om de derde plaats tegen het gastland. Met Memphis Depay besloot hij nog één jaar bij PSV te blijven. Ze wonnen de landstitel en de wereld lag voor ze open. ‘Het is niet zo dat ik Van Gaal geen fijne man vind of geen goede trainer, omdat hij me niet opriep. Ik heb mooie momenten met hem meegemaakt, en hem ook op een andere manier meegemaakt als mens. Hij is een goed persoon, al was die laatste periode wat minder, ook in ons persoonlijke gesprek. Het ging niet zoals ik had verwacht dat het zou gaan.’

Blij met hereniging

Hij is blij met de hereniging met Ronald Koeman. Ze hebben gevoel voor elkaar. De eerste periode met Koeman, tussen 2018 en 2020, was zijn succesvolste periode als international, zeker in combinatie met Depay. Van de 43 goals in die twee jaar, waren ze bij dertig treffers betrokken: Depay elf doelpunten en elf assists, Wijnaldum tien en twee. Vier keer hielpen ze elkaar aan een treffer. Het laatste onderlinge duel met Frankrijk, in Rotterdam voor de Nations League, eindigde in 2-0. Goals: Wijnaldum en Depay. Wijnaldum was dichtbij een overgang naar Barcelona, toen Koeman daar trainer werd, maar PSG ‘kaapte’ de transfer en lokte hem naar Parijs, waar hij een bijrol speelde in het Kabinet Messi en zich na een jaar liet verhuren aan AS Roma.

Over de kans van slagen van de combinatie met Depay, destijds als aanvallende middenvelder en spits: ‘Het is een tijdje geleden, maar ik denk dat we dat nog steeds kunnen. Het team hielp ons, zodat we zulke prestaties op de mat konden leggen. Frenkie de Jong deed veel in de opbouw, waardoor wij niet zo vaak naar de bal toe hoefden te lopen en dichter bij het doel konden spelen. En door Marten de Roon hoefden wij verdedigend iets minder te doen, waardoor we meer konden aanvallen. Daarmee wil ik benadrukken dat iedereen zijn steentje bijdroeg. Natuurlijk hoop ik dat we het weer goed doen, mochten we samen spelen op die posities. Maar ik hoop dat het een combi wordt met het hele team, niet alleen met Memphis en Gini. Als twee spelers het verschil moeten maken, ben je voorspelbaar.’

Daarbij ontbreekt Frenkie de Jong door een blessure. Hoe dat op te lossen? ‘Daarvoor hebben we de trainer, gelukkig. Frenkie is uniek, in zijn manier van spelen.’

Bij Roma is hij weer blij, nadat een club (PSG) en een trainer (Van Gaal) hem niet per se wilden opstellen. Al voor zijn rentree bij AS Roma sprak hij met Koeman. ‘Als ik fit was, wilde hij graag dat ik erbij kwam. Dat gaf me een goed gevoel.’ Hij is weer voetballer.