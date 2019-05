Georginio Wijnaldum, de springveer uit Schiemond, steekt Anfield in brand: ‘Fenomenaal’

Veel was terug te zien van de eerste liefde van Georginio Wijnaldum bij zijn tweede doelpunt dinsdagavond op Anfield Road voor zijn club Liverpool tegen Barcelona. Met een angstaanjagend hoge sprong lanceerde hij zichzelf om hangend in de lucht zijn lijf zo te draaien dat hij de 3-0 kon binnenknikken. De treffer bracht Liverpool op koers voor de finaleplaats, die middels een sensationele 4-0 zege ook bereikt werd.

Sprongkracht, souplesse, luchtacrobatiek; inderdaad, die eerste liefde van Wijnaldum was turnen. ‘Hij was vroeger veel salto’s aan het maken’, vertelt zijn oude buurjongen in de Rotterdamse wijk Schiemond, David Mendes da Silva. De liefde voor voetbal kwam pas daarna. Zijn oma, die hem opvoedde, vond dat ook verstandiger, dat voetballen. Ze was bang dat haar favoriete kleinzoon nog eens zijn nek zou breken met een salto. ‘Dat atletische was vroeger al een wapen bij voetbal’, weet Mendes da Silva, zelf oud-prof van onder meer Sparta, Ajax en AZ.

In Voetbal International vertelde Wijnaldum in 2008 over zijn liefde voor acrobatiek. ‘Op school kende ik een meisje dat turnde. Zij deed allerlei oefeningen tijdens de gymles en ik probeerde ze na te doen. Zo’n salto achterover vond ik het mooist. De controle die je dan hebt over je lichaam, de kick als je door de lucht zweeft: ik vond het fantastisch. Ik wilde acrobaat worden, of turnkampioen.’

Strijders

Hij werd topvoetballer. Wijnaldum tekende dinsdagavond op een kolkend Anfield Road twee minuten eerder al voor de 2-0. Hij was na rust in het veld gekomen, hij was gebrand, zag Mendes da Silva. ‘Georginio en ik zijn hetzelfde: heel lieve jongens, maar ook strijders. Kom niet aan ons brood, want dan bijten we je, bij wijze van spreken. Je moest overleven op het pleintje. Er waren geen regels, het was keihard. Als je verloor kon je een uur aan de kant zitten, want iedereen wilde voetballen. Dat vormt je.’

Wat hen ook vormde: de gevaarlijke leefomstandigheden. ‘Schiemond was ergens een heel saamhorige wijk, maar je liep daar wel tussen de hoeren, dealers en gebruikers. Het was slalommen tussen condooms en naalden. Je waarschuwde elkaar: ‘Niet aanraken, anders heb je straks misschien hiv. Oppassen voor die mensen daar. Blijf weg uit die portiek’. Je moest een bepaald loopje hebben, iets uitstralen.’

Keeper Marc-Andre Ter Stegan van Barcelona kon de 2-0 niet meer stoppen. Beeld Getty Images

Wijnaldum loopt mooi en veel. Mendes da Silva: ‘Maar hij kan meer. Tactisch is-ie slim, technisch ook supergoed. Die eerste goal van hem was echt niet makkelijk. Hij moest een enorme sprint maken en daarna de bal bij het schieten laag houden. Ook daaruit bleek hoeveel controle hij over zijn lijf heeft.’

Dé kopbal

Maar dan… dé kopbal. Die wellicht eerder verwacht was van die andere Nederlander van Liverpool, Virgil van Dijk. Van Dijk is onlangs uitgeroepen tot beste speler van de Premier League, hij is de leider van de rode brigade die dinsdagavond een beter antwoord had op wondervoetballer Lionel Messi dan zes dagen eerder in Camp Nou.

Maar het was Gini die de show stal met zijn eindeloze vlucht in de 56ste minuut. Mendes da Silva: ‘Hij sprong eigenlijk te hoog, hè, zag je dat? Ik denk dat-ie er zelf van schrok, joh. Hij zat natuurlijk nog vol adrenaline van die eerste goal, van de bewijsdrang. Hij moest corrigeren in de lucht, hij moest zijn hoofd iets lager krijgen en vandaar proberen toch zo te knikken dat die bal hard de hoek in zou vliegen. Het was fenomenaal.’

‘Hij sprong eigenlijk te hoog, hè, zag je dat? Ik denk dat-ie er zelf van schrok, joh’ , zegt Mendes da Silva over de kopbal van Wijnaldum. Beeld AFP

Ook fenomenaal was de 4-0, die het favoriete Barcelona, dat thuis met 3-0 had gewonnen, fataal werd. Trent Alexander-Arnold wilde een hoekschop kort nemen, maar zag uit zijn ooghoek dat de Barcelona-defensie zich nog aan het organiseren was. Hij draaide zich pijlsnel om en verzond een voetzoeker naar de geheel vrijstaande Divock Origi.

Straatvoetbal

De Belgische spits, ook al maker van de 1-0, anticipeerde vliegensvlug en werkte de bal in de bovenhoek. Gesuggereerd werd dat het een ingestudeerde variant was, maar Alexander-­Arnold weersprak dat.

‘Het was puur straatvoetbal’, zag Mendes da Silva. ‘Dat vind ik zo mooi aan dit Liverpool, het klopt tactisch allemaal, maar ze spelen ook heel intuïtief, gepassioneerd. Er is altijd geloof in eigen kunnen. Daarom past Gini er zo goed, die heeft dat altijd gehad. Zonder lui of arrogant te worden.’

Schiemond is trots op springveer Wijnaldum, die in 2014 nota bene nog maanden zoet was met een verwaarloosde blessure aan zijn rug. Vorig seizoen stond de middenvelder al in de Champions League-finale met Liverpool en nu dus weer. ‘Hij moet hem nu maar een keer pakken’, vindt Mendes. ‘En dan komt hij langs in Schiemond met die beker. En dan zal-ie zeggen: die beker is ook van jullie. Want zo is-ie.’