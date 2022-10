Genoeg getwijfeld en gepraat, Irene Schouten is terug en wint met overmacht

Irene Schouten wint in Amsterdam met grote overmacht de eerste wedstrijd om de Marathon Cup. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als de avond is gevallen over de Jaap Eden-baan en de marathon voor vrouwen is beslist, staat er een groepje jonge handtekeningenjagers te wachten op Irene Schouten. Zulke fans zijn ongebruikelijk bij het marathonschaatsen, dat een hoog ons-kent-onsgehalte heeft. Maar Schouten is nu eenmaal een klasse apart. Zij is de koningin van Beijing.

‘Als mensen denken aan hard schaatsen, denken ze meestal aan Sven Kramer. Maar zij kan het ook’, zegt een van de meisjes die op een krabbel van Schouten hoopt. Zelf moet de vrouw die in februari olympisch goud veroverde op de 3 kilometer, 5 kilometer en massastart nog wennen aan haar nieuwe status. ‘Er zijn ineens allemaal mensen die met me op de foto willen’, stelt ze met lichte verbazing vast.

Het publiek bij de Jaap Eden-baan verwacht een show van Schouten en dat krijgt het. De speaker pookt het vuurtje nog wat op. ‘U heeft haar vast herkend, met nummer 80, in het rood-wit-blauw, meervoudig olympisch kampioen Irene Schouten.’ In de eerste ronden is het in het veelkleurige peloton nog zoeken naar dat beennummer, naar dat pak. Dat verandert al snel als ze keer op keer in haar eentje ten aanval trekt. Ze pakt twee ronden voorsprong op een groep van elf en een nog groter gat op de rest.

Veel sterker dan de rest

‘Winnaars hebben een plan’, zegt de 30-jarige Schouten na afloop. Zij wilde aanvallen, maar hoeveel planning daarbij nodig was? Ze is zoveel sterker dan de rest dat ze in de laatste ronden van de wedstrijd vooral bezig is om haar ploeggenoten naar plek twee en drie te loodsen. Ze sleurt op kop van het groepje dat eigenlijk in achtervolging op haar was. Zo houdt ze de boel bijeen voor het eindsprintje om de tweede plaats. En waarom ook niet? ‘Ik had ’m toch al gewonnen.’

Marijke Groenewoud en Maaike Verweij, beiden van de ploeg Albert Heijn/Zaanlander, sprinten naar plek twee en drie. Schouten mag nog twee ronden solo door onder applaus van het publiek.

Afgelopen zomer werd ze overspoeld door interviewverzoeken en allerlei andere afspraken. Dat was wennen en soms vroeg ze zich af of het wel verstandig was om zoveel te doen. ‘Een topsporter moet toch eigenlijk alleen eten, trainen, slapen.’ Afgelopen week was er één ochtend dat ze niets had en dat voelde heerlijk.

Daarvoor waren er nog twee periodes dat ze aan de drukte kon ontsnappen. Het trainingskamp met haar ploeg in het Italiaanse Grosseto was het eerste. ‘Vakantie’, noemde Anema het daarom.

De tweede periode in de luwte was toen ze naar Colombia trok. Drie weken trainde ze in de buurt van Medellin, op 2.500 meter hoogte. Haar ploeggenoten waren op dat moment zoals gebruikelijk in Livigno, Italië. Daar had Schouten absoluut geen zin meer in. ‘Als ik daar weer naartoe was gegaan, dan had ik mezelf waarschijnlijk afgevraagd of ik nog wel door zou willen.’

Genieten van Colombia

Ze was toe aan verandering en dat vond ze in Colombia. Ze genoot van de bijzondere omgeving, de andere trainingen, de mensen en de lokale cultuur. Al waren er ook momenten van twijfel. Ze haalde op de fiets niet altijd de wattages die ze gewend was; ze kon minder kracht op de pedalen leveren dan normaal. Ze schrok ervan. ‘Ik werd helemaal gek.’

Wielrenster Annemiek van Vleuten, wereldkampioene op de weg, wist haar tot bedaren te brengen. De twee mailden met elkaar. Van Vleuten was al eerder naar Colombia gegaan voor een trainingsstage. Ze verzekerde Schouten ervan dat het heel normaal was dat ze in de ijle lucht, in die hoge bergen, niet haar gebruikelijke vermogen leveren kon.

Bij terugkeer in Nederland was er weer die stress. Opnieuw liet haar fietscomputertje tegenvallende waarden zien. ‘Ik dacht: shit, ik heb te weinig gedaan.’ Coach Jillert Anema stelde haar gerust en kreeg gelijk. Twee weken had ze zware benen, na drie weken schoot ze weer in gang.

Schouten zit met de schaatsen nog aan de voeten op het erepodium in Amsterdam. Ze lijkt het, ondanks de bijna lenteachtige avond, koud te hebben. Ze steekt haar handen kruislings half onder haar oksels om ze op te warmen en vertelt dat de Amsterdamse marathon voor haar niet meer is dan een training.

Mikken op WK afstanden

Ze nuanceert dat meteen. Met het oog op de start van het langebaanseizoen volgend weekend, bij de wereldbekerkwalificatiewedstrijden in Heerenveen, zijn de tachtig ronden eigenlijk helemaal niet zo’n goede inspanning. Dat deert niet. Ze hoeft voor januari nog niet in topvorm te zijn. Ze mikt op de tweede seizoenshelft en nadrukkelijk op de WK afstanden van begin maart in Thialf.

Ze kan zich een marathonwedstrijd wel veroorloven. En zeker in Amsterdam rijdt ze nu eenmaal graag. Ondanks de langebaansuccessen van de afgelopen jaren is ze nog steeds een liefhebber van de marathon, zeker als de omstandigheden wat zwaarder zijn. En dat is het op het buitenijs in de hoofdstad eigenlijk altijd.

Dat het zwaar is, valt Schouten niet aan te zien. Ze won wel vaker op de Jaap Eden-baan, maar nooit met zoveel overmacht. Ze lijkt de puur Nederlandse marathondiscipline ontgroeid, maar haast zich te zeggen dat dat niet alleen aan haar kracht ligt, maar ook aan het gebrek aan tegenstand.

Voorgaande jaren maakten rijdsters als Lisa van der Geest, Iris van der Stelt en Janneke Ensing de koers nog wel eens hard. Zij zijn gestopt. Schouten verwacht dat er wel nieuwe uitdagers zullen opstaan. En dat haar ongenaakbaarheid van dit moment anderen motiveert om haar achterna te gaan. ‘Zij denken: ik wil ook zo hard schaatsen.’