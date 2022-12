Genieten van Griezmann, aanvaller, middenvelder en verdediger in Franse dienst

Zijn linkerbeen streelt de bal. Aait. Buitenkant voet, plop, een passje uit het niets, ogenschijnlijk zonder kracht gegeven, bijna als een biljarter, doch hard genoeg om leven in de combinatie te houden. Snelheid ook. Het balletje leidt tot de 1-0 tegen Marokko. Hup, vanaf rechts, met buitenkant links, naar Kylian Mbappé, van wie hij blind aanvoelt waar die loopt. Via via en Theo Hernandez is het een doelpunt.

Hij is makkelijk herkenbaar. Aan het geblondeerde, korte haar, de pronte bips naar achteren terwijl hij paradeert over het veld, dribbelend en drijvend, zoals kinderen dat leren. Met allebei de voeten liefst, want dat gaat het snelst. De wat holle rug, de gracieuze stijl.

Sommigen zeggen dat hij de beste speler van het toernooi is. Antoine Griezmann, Fransman. Omdat hij anderen kansen biedt en assists geeft, aanvalt en verdedigt, vrije trappen en corners neemt, omdat hij eigenlijk overal tegelijk is, alsof hij vrij vervoer heeft in een van de vele drones boven de WK-stadions en af en toe vraagt, als hij het veld overziet: ja, zet me hier maar snel even af. Hier ben ik nodig.

Aanvaller, middenvelder, verdediger. Pogba en Kanté ineen, zoals de geblesseerde Paul Pogba opmerkte. Eens was hij een wat flegmatieke aanvaller, in vorm of juist onbegrijpelijk ver verwijderd van iets dat op topvoetbal lijkt. Nu is voetballer én dappere strijder.

Tijdens het EK van 2016 reden we langs Macon, geboorteplaats van Griezmann, en maakten we alleen al daarom een stop voor de lunch. In een kapsalon vroegen we of de kinderen van het stadje hun haar zo wilden als hij, al is me even ontschoten hoe het haar toen zat bij hem. Jazeker, meneer. Ze wilden in Macon allemaal Antoine Griezmann zijn.

Woensdag, na de entree in de finale, bedolf president Emmanuel Macron hem onder de complimenten. Hij roemde Griezmann als ‘ongekend vrijgevig’. Générosité inouïe. Zo is zijn spel. Vrijgevig. Als je hem even kwijt bent, kan hij opeens opduiken in een andere hoek. Als hij achterin is, schiet hij de bal niet lukraak weg. Met zijn arendsoog speurt hij de diepte in en dan chipt hij de bal naar het middenveld, waar Kylian Mbappé of Olivier Giroud dankbaar zijn. Paniek is niet aan hem besteed.

Het was gedurfd van bondscoach Didier Deschamps, die toch al een half elftal miste, om naast drie echte aanvallers ook Antoine Griezmann op te stellen. Goed, het is ook pure weelde, maar Frankrijk speelt in aanleg aanvallender dan vier jaar geleden bij de wereldtitel, terwijl de meesters van het middenveld van toen ontbreken door blessures.

Nu zijn daar onder anderen Tchoaméni en woensdag Fofana, en ja, dat middenveld laat zich soms overlopen, en dat zal zondag ook wel eens gebeuren tegen Argentinië, maar ze willen wel voetballen. Dat is al heel wat op dit WK. Antoine Griezmann wil ook echt voetballen. Creëren.

Kleine voetballers zijn vaak de beste voetballers en dus is Antoine Griezmann een van de besten. Sympathiek ook, zoals hij de trofee voor beste speler van de wedstrijd mede opdraagt aan het personeel van het hotel, dat de ploeg een fijne tijd bezorgt. Hij voelt zich vrij. Hij is een sieraad voor de sport. Slim ook.

Nee, het ging bij Barcelona niet altijd lekker samen met Messi. Maar geen Van Gaaliaanse provocatie van Griezmann. Niets. Gewoon zeggen dat Messi de beste van de wereld is. Messi overladen met complimenten. Geweldige speler, die Messi. Verder ziet hij wel, zondag in de finale van het WK. Het zal genieten zijn. Genieten met Griezmann.