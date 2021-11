Genieten van basketbalfenomeen Stephen Curry, beste schutter aller tijden

Stephen Curry van Golden State Warriors speelt momenteel het beste basketbal uit zijn carrière. Beeld AP

Wat maakt zijn spelsysteem zo moeilijk te verdedigen? De vraag is gericht aan Golden State-coach Steve Kerr, wiens ploeg zojuist met 117-99 heeft gewonnen bij titelconcurrent Brooklyn Nets. Lang hoeft hij niet over zijn antwoord na te denken. ‘Stephen Curry.’

In Brooklyn heeft ‘Steph’ weer eens alle aandacht naar zich toegetrokken. Van zijn tegenstanders, waardoor zijn ploeggenoten meer ruimte krijgen, maar ook van het uitpubliek dat zich grotendeels achter hem en de Warriors schaart. ‘MVP! MVP!’ klinkt het meermaals door het Barclays Center. Most valuable player, wordt bedoeld, de ultieme eer voor een basketballer uit de NBA.

De showman Curry levert, met 37 punten, waarvan negen driepunters. Hij onderstreept zijn status als beste schutter aller tijden. Het is de 37ste keer in zijn loopbaan dat hij minstens negen driepunters raakschiet in een wedstrijd. Niemand anders deed het vaker dan tien keer.

In zijn element

De galavoorstelling in Brooklyn begint ruim een uur voor de wedstrijd. Curry warmt zich op, alleen op het veld en zichtbaar in zijn element. Hij danst wat, deelt handtekeningen uit en trapt een basketballetje met zijn Braziliaanse assistent-coach Leandro Barbosa, een voormalig ploeggenoot.

De scherpschutter kalibreert het vizier met driepunters die hij lanceert nabij de middenlijn. Als er twee achter elkaar raakploffen, is het genoeg.

In het eerste kwart van de wedstrijd blijkt waarom hij ze oefent. Eerst schiet hij raak vanaf het clublogo rond de middenlijn, bij de eerstvolgende aanval vuurt hij van nog grotere afstand. Twee verdedigers graaien hulpeloos in de lucht, waarna de bal door het netje valt en het Barclays Center ontploft. Van plezier schudt Curry even met zijn schouders.

Het is de zichtbare spelvreugde die hem onweerstaanbaar maakt voor publiek, zelfs op vreemde bodem. Overal waar zijn sterspeler komt, is het hetzelfde, zegt coach Kerr.

Bravoure

Curry speelt met een ongekende bravoure. Afgelopen week, tegen Chicago Bulls, viert hij een driepunter met een supporter, nog voor de bal door het netje is gegaan. Een foto van het moment wordt driftig gedeeld op sociale media.

Na de knappe overwinning in Brooklyn twijfelt niemand er meer aan: Curry en de Warriors zijn terug van weggeweest.

Na de kampioenschappen van 2015, 2017 en 2018 viel de ploeg uit elkaar. Schutter Klay Thompson raakte ernstig geblesseerd, eerst aan zijn knie en vervolgens zijn achillespees. Ook het vertrek van Kevin Durant was een klap. De belangrijkste speler van de laatste twee kampioensjaren scheurde zijn achillespees in de verloren finale van 2019 en vertrok naar Brooklyn, waar hij nu zijn eigen kampioenskandidaat aanvoert.

In het eerste tussenjaar, het seizoen 2019-2020, brak Curry zijn hand en eindigde Golden State als hekkensluiter in de westelijke divisie. Afgelopen seizoen kende Curry individueel succes als topscorer van de NBA, maar kon zijn ploeg hem niet bijbenen.

Balans

Dit jaar keerde de balans terug. Draymond Green, het brein van het team, kwam gemotiveerd terug uit Tokio, waar hij olympisch goud won met de Verenigde Staten. Veteraan Andre Iguodala werd teruggehaald, bij de voorheen wisselvallige Canadees Andrew Wiggins lijkt het kwartje te zijn gevallen, en ook de jonge garde levert zijn bijdrage. Dat Golden State in het derde kwart tegen Brooklyn verder uitloopt met Curry op de bank, tekent de breedte van de selectie.

‘We kunnen nog beter,’ zegt Curry na afloop van de overwinning. ‘We weten welk niveau er in de play-offs nodig zal zijn.’

De aanstaande terugkeer van Thompson zal helpen. Waar Curry wordt gezien als de beste schutter aller tijden, geldt zijn ploeggenoot als een goede nummer twee. Ooit gooide Thompson veertien driepunters raak in een wedstrijd, nog altijd een record in de NBA. Deze week hervatte hij de training met zijn ploeggenoten.

Beste basketbal

Gesteund door een opgeleefde ploeg speelt Curry momenteel het beste basketbal uit zijn carrière. De 33-jarige uit North Carolina heeft sinds kort het meeste aantal driepunters in de geschiedenis van de NBA op zijn naam staan. Hij passeerde Ray Allen, die 38 jaar oud was toen hij met pensioen ging.

Het schieten gaat Curry zo makkelijk af dat een assistent-coach van de Warriors dit seizoen een nieuwe manier verzon om hem uit te dagen: alleen als de bal door het netje gaat zonder de ring te raken, wordt de score meegeteld.

In Brooklyn vliegen de meeste van zijn voltreffers zuiver door de ring. De wedstrijd is lang en breed gewonnen als het publiek Curry luidruchtig aanmoedigt om voor zijn tiende driepunter te gaan. Boegeroep klinkt als hij de bal afgeeft.

De zoemer gaat. Time-out. Curry wordt naar de kant gehaald, zijn werk zit erop. Voor hij het veld verlaat, mikt hij nog eenmaal achteloos richting de basket. Via het bord valt de bal door de ring.