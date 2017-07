Geniepig stukje asfalt toont Froomes kwetsbaarheid

Hij wist wat hem te wachten stond, zei Romain Bardet (26) na zijn zege in Peyragudes. In mei was hij al in het skioord geweest om de helse laatste klim te verkennen, samen met zijn ouders. ‘Toen was het nog een woestijn. Ik wist dat als de Tour de France er zou komen, de plek in brand zou staan.’

De kopman van AG2R is vanaf donderdag onbetwist de Franse hoop in de wielrennerij – eerder wedijverde hij met Thibaut Pinot om die positie. Die loste de hooggespannen verwachtingen in de Giro d’Italia dit jaar niet in en rijdt nu een anonieme Ronde van Frankrijk.

Bardet bewijst deze maand een uitstekend klimmer te zijn en ging vorige week ook nog eens als snelste naar beneden in de aartsmoeilijke afdaling van de Mont du Chat. Zelfs Chris Froome, toch intussen een afdaler van naam en faam, moest hem laten gaan.

Vorig jaar stond hij als tweede op het podium in Parijs. Twee dagen voor het einde was hij er vandoor gegaan in een natte etappe – hij zou naar verluidt niet zo goed tegen de hitte kunnen. Door de kleine tijdverschillen schoof hij door zijn etappezege snel op en eindigde achter Chris Froome.

Het zijn dat soort ervaringen die hem beter hebben gemaakt, zei hij gisteren. Hij weet niet of hij de Tour kan winnen, maar het geeft vertrouwen dat hij eerder deze week aanvallen van Froome kon pareren en hem gisteren zelfs kon achterlaten. Met zijn opmerking dat Froome minstens zo sterk is als de voorgaande jaren, zei hij misschien meer over zijn eigen toegenomen sterkte. ‘Vorig jaar reed ik voor het podium, misschien wordt het dit jaar hoger.’

Met de status van wielerhoop in bange dagen heeft hij overigens weinig. ‘Ik heb geen contract met de natie om de Tour de France te winnen.’

Het moment van zwakte in de Pyreneeën is nog geen aanleiding om de drievoudig Tourwinnaar af te schrijven. Er is nog maar één aankomst bergop, volgende week donderdag op de Izoard in de Alpen. Op de zaterdag daarna is er een tijdrit in Marseille, waar hij als specialist nog altijd veel tijd zal kunnen goedmaken.



De hele dag, goeddeels verreden in miezerregen en mist, had Sky bijna stoïcijns de etappe gedirigeerd. Niemand leek het de toenmalige geletruidrager echt lastig te willen maken. Aru's Astana verloor in de beklimming van de Port de Balès bovendien al een belangrijke troef: de Deen Jakob Fugelsang, toen nog vijfde in het algemeen klassement, haakte af. Hij ondervond veel last van een val op woensdag, waarbij hij breukjes opliep in het polsgewricht en het spaakbeen.



Froome leek op zijn gemak in de luwte van zijn secondanten te fietsen en keek af en toe achterom of er nog iemand was die iets wilde ondernemen. Op vijf kilometer voor het einde, zakte hij even terug tot bij Aru, om even te monsteren hoe die erbij zat. Geen vuiltje aan de lucht.



Zelfs toen ploeggenoot Michal Kwiatkowski op een kruising vlak voor de Peyresourde rechtdoor schoot en tussen de campers belandde, bijna gevolgd door Froome en Aru die beiden in de berm tot stilstand kwamen, bleef de rust bewaard. De andere favorieten hielden ook netjes hun benen stil. Het is intussen alsof hij beter afdaalt in zijn eentje dan in het spoor van zijn beschermers.



Het is intussen alsof hij beter afdaalt in zijn eentje dan in het spoor van zijn beschermers. Het was de tweede keer in deze Tour dat Froome het asfalt miste. In de achtste etappe door de Jura ging hij samen met Geraint Thomas de bocht uit. Dat was scary geweest, verklaarde hij toen. 'Zo'n moment kan zomaar het einde van de wedstrijd betekenen.' Er eindigen deze Tour nog meer etappes bergaf.



Met enig angst en beven werd donderdag al uitgekeken naar de etappe van vandaag, een rit van slechts honderd kilometer tussen Saint-Girons en Foix, maar wel met drie cols van de eerste categorie. Etappewinnaar Romain Bardet verklaarde dat de Tourorganisatie kennelijk uit is op een dolle wedstrijd. Hij verwacht dat de korte afstand ten spijt, de wedstrijd nog zwaarder zal worden dan de rit van woensdag. 'Sky is niet gelukkig met het resultaat. Het is een trotse ploeg, ze zullen proberen de leiding terug te veroveren. De wedstrijd kan ondersteboven keren.'