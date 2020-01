Genante fout Carlsen in aangename stand

Magnus Carlsen. Beeld Getty

De enige reis van het Tata Steel toernooi voerde dit jaar naar het PSV-stadion in Eindhoven, waar donderdag de vijfde ronde werd gespeeld. Zoals bij (bijna) alle eerdere afleveringen van Tata Chess on Tour viel op de speelomstandigheden weinig aan te merken en was de publieke belangstelling groot. Toch zullen de meeste deelnemers blij zijn dat zij in de slotweek niet nog eens op pad hoeven.

De reacties op de verplaatsingen zijn wisselend. De Israëliër Boris Gelfand zei eens dat hij het inspirerend vond voor een ander publiek zijn kunst te etaleren. De Rus Peter Svidler vertelde deze week op de site Chess24 dat verstoring van het dagelijkse ritme hem altijd matig bekomt. Zijn slechtste partij van de laatste jaren, een nederlaag met wit in 21 zetten, verloor hij tijdens het bezoek van Tata Chess aan Groningen in 2018.

Hoe het ook zij, drie van de favorieten voor de eindzege lieten in Eindhoven niet hun beste spel zien. Magnus Carlsen moest zich tegen de Rus Doebov schikken in remise na, zoals hij het noemde ‘een gênante fout’ in een aangename stand. Daarna moest hij zijn best doen om zijn ongeslagen reeks van 112 klassieke partijen intact te houden.

Ook Fabiano Caruana had alle reden om ontevreden te zijn. Een stukoffer gaf hem een overweldigende stand tegen Jorden van Foreest, maar het lukte de Amerikaan niet de beslissende klap uit te delen. Hij mocht van geluk spreken dat zijn tegenstander remise accepteerde in een stand die alleen hem kansen bood.

Anish Giri leed een onnodige nederlaag tegen de Iraniër Firouzja. In een stand waarin remise onvermijdelijk leek, koos Giri de verkeerde afwikkeling met fatale gevolgen. Zijn kans op een eerste eindzege na twee tweede plaatsen in de afgelopen twee jaar.