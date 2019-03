Gemeenteraad akkoord: Zandvoort wil 4 miljoen steken in Formule 1

Het bedrag wordt vanaf dit jaar tot en met 2022 gestoken in zaken als infrastructuur en bereikbaarheid. Ook moet er met het geld nevenactiviteiten en een verkeersplan worden opgezet, zodat Zandvoort ‘optimaal’ profiteert van de race.

Om de investeringen te bekostigen, wordt de toeristenbelasting verhoogd van 2,25 per persoon naar 2,75 euro per nacht.

Het Zandvoortse college ging vorige week unaniem akkoord met het besluit. Dinsdag volgde de gemeenteraad met een unanieme stemming.

De intentie van Zandvoort om te investeren in de race is een steun in de rug voor het circuit, dat nog tot 31 maart heeft om te voldoen aan de eisen van de Formule 1-rechtenhouder FOM. Lukt dat, dan heeft Max Verstappen vanaf 2020 een thuisrace. Als het niet lukt, kijkt de FOM verder.

Zandvoort benadrukt dat er geen gemeentegeld rechtstreeks aan de FOM zal worden overgemaakt, dat zo’n 20 miljoen euro per jaar aan organisatiegeld vraagt voor de race.

Vanaf begin enthousiast

De gemeente is van meet af aan enthousiast over de terugkeer van de koningsklasse op het circuit, waar in 1985 voor het laatst de Grote Prijs van Nederland werd verreden.

Zo was de gemeente in 2017 al betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek naar het evenement. Burgemeester Niek Meijer las in januari zelfs in witte race-overall en met een helm op zijn hoofd de nieuwjaarstoespraak voor.

‘We zijn trots op de Formule 1 en op het circuit, en zijn bereid om daarvoor onze nek uit te steken’, zegt verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij-de Haas. Volgens haar biedt het evenement Zandvoort en de regio volgens de gemeente ‘enorme sportieve en economische kansen’.

Kritiek

Niet iedereen in Zandvoort en omstreken is enthousiast over het voornemen de Formule 1 naar de duinen te halen. Diverse belangengroepen en partijen in de Zandvoortse raad ageerden al tegen de mogelijke milieu- en geluidsoverlast door het evenement.

Omliggende gemeenten Heemstede en Bloemendaal lieten weten dat bezoekers wat hun betreft niet met de auto naar Zandvoort komen. Ze vrezen overlast op hun wegen.

Daarnaast is de komst van de Formule 1-race met de toezeggingen van Zandvoort nog allesbehalve rond. Om aan de eisen van de raceklasse te voldoen moet het circuit onder meer een begroting van zo’n 40 miljoen euro per jaar rond zien te krijgen; een voor Nederlandse begrippen ongekend hoog bedrag voor een sportevenement.

Begin vorige maand moest circuiteigenaar prins Bernhard jr. nog een tegenvaller verwerken toen sportminister Bruins benadrukte geen euro te investeren in een mogelijke Formule 1-race. Premier Rutte herhaalde die boodschap afgelopen zondag nog. ‘Ze kunnen het zelf wel regelen’, zei hij.

Met medewerking van Erik Verwiel