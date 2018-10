Gemeente Rotterdam en directie Feyenoord lijnrecht tegenover elkaar wat betreft Feyenoord City, maar waarom precies?

Een nieuw stadion is volgens de directie van Feyenoord noodzakelijk om in de pas te blijven bij PSV en Ajax. Maar komt Feyenoord City er wel in 2023? Feyenoord wil een jaarlijkse garantie van 25 miljoen euro in het nieuwe stadion, de gemeente Rotterdam weigert die eis te honoreren. Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, en Adriaan Visser, wethouder Financiën in Rotterdam, reageren op vier stellingen die de Volkskrant hen voorlegt.

Feyenoord hoeft wel/geen kampioen te worden om een succesvolle club te zijn.

Jan de Jong, directeur Feyenoord:

‘Met enige regelmaat kampioen worden is een grote wens, dat moge duidelijk zijn. En eigenlijk een must voor club met de status van Feyenoord. Het is echter geen absolute voorwaarde voor Feyenoord om financieel succesvol te zijn. Het is wel noodzakelijk dat Feyenoord vrijwel ieder jaar Europees voetbal speelt, de groepsfase van de Europa League haalt of liever nog uitkomt in de Champions League.

‘In die competities is het grote geld te verdienen en worden de spelers bovendien snel meer waard. Je ziet het aan de jaarcijfers die we eerder deze maand hebben bekendgemaakt. Van een omzet van circa 68 miljoen euro sprongen we toen door de inkomsten uit de Champions League in een keer naar bijna 100 miljoen. En dat wordt de komende jaren alleen maar meer.’

Adriaan Visser, wethouder Financiën in Rotterdam:

‘Het is al de tweede keer dat ik als wethouder mag meewerken aan de plannen voor een nieuw stadion. Emoties hebben bij de vertraging en het afketsen van eerdere plannen een belangrijke rol gespeeld. De Kuip verlaten, dat kan toch niet waar zijn? Dat sentiment speelt nog steeds bij een deel van de achterban. De Kuip blijft ook het mooiste stadion van Nederland.

‘Toch is de conclusie dat Feyenoord zijn ambities niet kan verwezenlijken in de huidige Kuip. Mijn zoon is 18 jaar, hij maakte in 2017 voor het eerst mee dat Feyenoord kampioen werd. Ajax en PSV hebben de laatste jaren beter gepresteerd dan Feyenoord, ook in Europa. Die clubs hebben dus aanmerkelijk meer verdiend. Het vergt een flinke inspanning van Feyenoord om weer aan te sluiten.’

Feyenoord moet wel/niet accepteren dat de begroting structureel achterblijft bij die van Ajax en PSV.

De Jong:

‘Ik zou niet weten waarom. Dit jaar springt PSV door de deelname aan de Champions League naar een omzet van 100 miljoen, zoals wij die vorig jaar dus realiseerden. Zonder die meerinkomsten ontlopen de begrotingen en omzetten van PSV en Feyenoord elkaar niet heel veel. Waarbij Ajax inderdaad wel structureel meer middelen lijkt te hebben.

‘Maar de hoogte van de begroting van een club zegt niet zo heel veel over het elftal dat op het veld staat. Of belangrijker nog: over het winnen van prijzen. Daarvoor is het beter te kijken naar het beschikbare spelersbudget en het transferbudget. Dat bepaalt welke categorie spelers je als club kunt halen. Waarna – ook heel belangrijk en bepalend – het aan de staf is daar alles uit te halen.’

Visser:

‘Het nieuwe stadion voor 440 miljoen euro is inderdaad de duurste oplossing, maar ook de mooiste en de beste. Eindelijk is er een alternatief voor de Kuip. Het nieuwe stadion is bovendien een vliegwiel voor de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, ruimtelijk en sociaal. Wat niet betekent dat Feyenoord de achterstand op Ajax en PSV alleen met een nieuw stadion kan overbruggen, dat moet op het veld gebeuren.’

Feyenoord gebruikt ontevreden fans wel/niet als drukmiddel om jaarlijks 25 miljoen los te krijgen van gemeente in nieuw stadion.

De Jong:

‘Feyenoord voert helemaal geen druk uit op wie dan ook. Het enige dat ik recent nogmaals heb aangegeven, is hoe wij als clubleiding aankijken tegen een eventueel nieuw stadion en meer precies wat het ons extra moet brengen ten opzichte van de oude vertrouwde Kuip om erin mee te gaan. Dat is dus de genoemde eis van een minimale jaarlijkse garantie van 25 miljoen euro. In de media is het beeld ontstaan dat de hoogte van dit bedrag een nieuwe eis is die uit de lucht komt vallen. Dat is niet zo. Al maanden geleden legden directie, raad van commissarissen en aandeelhouders van Feyenoord deze eis op tafel.

‘In het nieuwe stadion hoopt Feyenoord jaarlijks 60 miljoen euro binnen te halen met de verkoop van kaarten, seizoenkaarten, business seats en business units. Dat doet de club zelf. Niemand anders dan de voetbalclub draagt daar de verantwoordelijkheid voor. En dan zijn we er nog niet. Jaarlijks moet straks een totale omzet van 113 miljoen euro gehaald worden. Ga er maar aan staan. Daar vraagt Feyenoord ‘slechts’ 25 miljoen van terug in de vorm van een jaarlijkse garantie. Je zou kunnen zeggen van ons eigen geld. Het is geen subsidie!’

Visser:

‘Ik waardeer het hoe De Jong de belangen van Feyenoord verdedigt. Maar die garantie is wel degelijk nieuw en gaat tegen de afspraken in. In de zogeheten position paper is een jaarlijkse bijdrage uit het stadion vastgesteld van 17,5 miljoen voor Feyenoord met een resultaatafhankelijke bijdrage van 7,5 miljoen. Daar komen dan nog tv-gelden en merchandising bij.

‘Maar wij kunnen als stad niet tekenen voor een jaarlijkse garantie van 25 miljoen voor Feyenoord. Stel dat de opbrengsten achterblijven, dan zou het volgens de normen van het Europees Parlement in Brussel toch klassieke staatssteun zijn?

‘Wij houden Feyenoord aan de bestaande afspraken. Als er daarbinnen nog een vaste afdracht aan Feyenoord mogelijk is van 25 miljoen hebben we een deal. Maar niet: Feyenoord gaat voor en de andere partijen krijgen hun geld niet. Als de gemeente achteraan staat met de erfpacht, kan ik snel een telefoontje uit Brussel verwachten.

‘Ik ben er bovendien van overtuigd dat de Rotterdammers in opstand komen als we die eis van Feyenoord inwilligen. Je zult fan zijn van Excelsior of Sparta en belasting betalen in de wetenschap dat een deel van het geld bestemd is voor de nieuwe spits van Feyenoord. Noem mij een onderneming die gegarandeerd haar geld krijgt voor zij heeft gepresteerd?

‘Eigenlijk zegt Feyenoord nu: de Rotterdammers moeten meebetalen aan de salarissen van onze spelers. Dat argument zou ik als directeur van Feyenoord niet gebruiken. Tijdens een gesprek met mij had Jan de Jong het over een winst van 50 miljoen, waarvan Feyenoord slechts de helft kreeg. Hij gebruikt nu tenminste het woord omzet.

‘We lopen al risico door voor 40 miljoen euro aandelen te kopen in het nieuwe stadion. Over dat bedrag ontvangen we dividend. Maar dan moet er wel dividend kunnen worden uitgekeerd. Ook wij betalen een prijs als het een tijdje niet zo goed gaat met Feyenoord.

‘Het leidde tot stevige discussies in de gemeenteraad. De VVD zal als eerste partij pleiten voor verkoop van de aandelen als we veel meer zullen verdienen dan verwacht. Die zogeheten exit-regel is ook opgenomen in de position paper. Maar ik verwacht dat het nog jaren zal duren voor we die aandelen voor een mooie prijs van de hand kunnen doen. En dan is Jan de Jong de eerste die ze mag overnemen. Maar we doen dit juist om de Feyenoord te helpen.’

Voor Rotterdam is het beter als Feyenoord City wel/niet doorgaat.

De Jong:

‘Het is juist een enorme kans om dit stadsdeel, dat het al decennialang moeilijk heeft, een ongekende boost te geven. En wij snappen ook dat een nieuw, iconisch stadion voor die stadsontwikkeling de motor zou zijn. Maar wat het beste is voor Rotterdam hoeft nog niet per definitie het beste te zijn voor Feyenoord. Voor ons geldt: Je investeert niet ruim 400 miljoen in een nieuw onderkomen om er per saldo nauwelijks iets mee op te schieten.

‘Natuurlijk zien ook wij de voordelen van het spelen in een nieuw stadion. Maar niet ten koste van alles. Feyenoord is blij met de steun van de gemeente. Maar Rotterdam krijgt ook heel veel terug voor die steun. Een geweldige nieuwe toeristische trekpleister. Maar ook 45 procent van de aandelen in het nieuwe stadion. En daarmee dividend.

‘Bovendien betreft het hier geld met heimwee. De investering blijft zijn waarde houden en de aandelen kunnen door dezelfde gemeente altijd weer worden doorverkocht. Het zijn Feyenoord en het stadion die nu proberen de boel ook financieel vlot te trekken. Zo doen wij, als Feyenoord, ons uiterste best om partijen te overtuigen en met ons te investeren in het nieuwe stadion. En ervoor te zorgen dat Feyenoord ook aandeelhouder wordt, dat het nieuwe stadion ook mede van onszelf wordt. Wij zijn immers (mede) verantwoordelijk voor het succes, de omzet en de financiering. Dan is 25 miljoen echt niet teveel gevraagd.’

Visser:

‘Er ligt nu een eenmalige, unieke kans om een nieuw stadion te bouwen. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Laat er geen misverstand over bestaan: de bal ligt bij Feyenoord. Als die bal wordt teruggeschopt op onze helft hebben we een probleem. Er moet snel een detailontwerp komen van het stadion om 2023 te halen.

‘Als De Jong nu zegt: ‘we gaan het niet doen’, zou ik het doodzonde vinden. Dan zal op zijn minst vertraging optreden. Hij moet een weloverwogen besluit nemen. Rotterdam is klaar voor een nieuw stadion, we besteden ook 35 miljoen euro aan de infrastructuur. Het momentum is nu. Als je dat laat lopen, neem je een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van Feyenoord en Rotterdam. En zijn we terug bij af.’

En anders?

De Jong: ‘Anders maar niet.’

Visser: ‘Er is geen plan-B, ja, de huidige Kuip. Als Feyenoord die wil renoveren? Be my guest, de banken en de gemeente zullen er geen cent insteken.’