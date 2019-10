Gemakzuchtig Ajax ontsnapt in Waalwijk

Beeld BSR Agency

RKC verwierf zaterdag sympathie met gedurfd, goed en sportief voetbal. Ajax wekte irritatie met gemakzucht en te ver doorgedreven individuele acties. Maar Ajax won uiteindelijk in Waalwijk, dat wel, met 2-1, en blijft vooralsnog koploper van de eredivisie. Het was ontluisterend hoe Ajax bij vlagen voetbalde, zeker in de slotfase toen de ploeg met moeite de punten veiligstelde, door ballen lukraak weg te trappen.

Versnapering

Toen RKC niet scoorde in die heel behoorlijke eerste 45 minuten, deed Ajax dat meteen na rust, op het moment dat honderden supporters van de thuisclub nog onderweg waren naar hun plekje op de tribune omdat ze lang in de weer waren om een versnapering te bemachtigen. Aanvoerder Dusan Tadic tikte bij de tweede paal een voorzet van rechtsachter Sergino Dest in.

Het knappe van RKC was dat het ook toen niet opgaf. Sterker: RKC bleef geloven in iets waarin vooraf eigenlijk niemand geloofde, want menigeen had een uitslag van 0-4 of 1-5 voorspeld. Linksachter Said Bakari nota bene maakte 1-1 met een punter, nadat doelman André Onana de bal niet klem kon grijpen na een schuiver. Daarna begon de belegering van het Waalwijkse doel, en kon een doelpunt bijna niet uitblijven. Quincy Promes beukte de bal oerendhard via de onderkant van de lat in het doel. Dat gebeurde in de beste fase van Ajax, waarbij vermeld dat beste fase hier een relatief begrip was, want de wedstrijd was voor Ajax vooral een aaneenschakeling van slechte fases.

Het was een typische avond, zaterdag in het tot de laatste stoel uitverkochte Mandemakers Stadion in Waalwijk, na de periode van interlands, waarmee Ajax meer te maken heeft dan RKC. Het is altijd een beetje de vraag in welke lichamelijke en mentale staat de trainer zijn spelers terugkrijgt, en dat was weinig bijzonder voor trainer Erik ten Hag. Mat was Ajax. Slap.

Makkelijk winnen

Het was zo’n wedstrijd waarin Ajax dacht op pakweg tachtig procent van de concentratie en intensiteit te winnen. Vaak is dat trouwens ook zo. Makkelijk winnen en snel naar huis, voor het duel van woensdag tegen Chelsea in de Champions League.

Maar dan had Ajax zich misrekend in RKC. Het clubje dat afgelopen zomer na vijf jaar eerste divisie promoveerde naar de hoogste klasse, voetbalde vol zelfvertrouwen en met lef. Met combinatievermogen ook. RKC had de voorsprong voor rust verdiend. Clint Leemans schoot een vrije trap met zijn sterke linkerbeen tegen de onderkant van de lat, Stanley Elbers raakte de bal niet vol na een prachtige aanval waarbij RKC snel van flank wisselde.

Ajax stelde daar vrijwel niets tegenover dan wat gesneefde combinaties. Het moest voor Ajax gebeuren in de tweede helft, met die treffer van Promes als beslissende factor. Daarna was RKC heel dichtbij de 2-2, toen Darren Maatsen volleerde en de bal op wonderlijke wijze werd geblokkeerd door Dest. Zo blijft RKC ook na tien duels op één punt staan.