Gelukkige zege Ajax op FC Groningen (1-2) houdt titelstrijd ternauwernood in leven

Bitter

Kluivert bood twee minuten voor tijd de praktisch onzichtbare Huntelaar zijn enige grote kans. De 34-jarige spits, door Ten Hag liefkozend omgedoopt tot old soldier, faalde niet.



Het was bitter voor FC Groningen, want het was zoveel beter, omdat het perfect de door vertrekkend coach Faber gestelde opdrachten uitvoerde. Die luidden: hoog druk zetten, duels winnen en bouwen op de klasse van middenvelders Hrustic en Bacuna, van valse flankspeler Doan en van aanvaller Mahi. Met daarachter Van de Looi, Te Wierik en Memisevic als uitsmijterstrio.



Vooral Mahi startte weergaloos met tal van wervelende acties. Op basis daarvan zou hij zo met Marokko mee kunnen naar het WK. Met een simpele draai om zijn as wandelde hij in de veertiende minuut langs Ajax-aanvoerder Veltman, die door goed te trainen weer een kans kreeg in het centrum van Ten Hag. Perfect was de lage voorzet naar de naar de eerste paal snellende spits Van Weert die, losgelaten door De Ligt, de bal in het dak van het doel joeg.