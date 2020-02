Gelukkig Atlético klopt Liverpool

Virgil van Dijk kopt de bal weg voordat Ángel Correa van Atlético Madrid gevaarlijk kan worden. Beeld AP

Bij de hervatting van de Champions League, de achtste finales, drukt bekerhouder Liverpool de opponent uit Spanje in de hoek, wisselt snel van flank en verovert telkens de bal, meestal nog voordat Atlético het gevoel heeft even lekker aan het voetballen te zijn. Het is alsof Liverpool een natte doek uitwringt. Nog een straaltje, nog een paar druppels.

Maar Atlético staat vanaf de vierde minuut voor, als een hoekschop wat gelukkig voor de voet van Saul Niguez valt. Stadion Wanda Metropolitano veert dan massaal op, weinig verwend als het publiek is dit seizoen. Kijk naar de trainer, Diego Simeone. De Argentijn danst als in een tango solo langs de zijlijn, maar in zijn uitbundige mimiek schuilt ook iets droevigs. Alsof hij beseft dat de mooiste tijd voorbij is. Jarenlang was hij één van de besten, trotseerde hij in Spanje Barcelona en Real Madrid en bereikte hij twee keer de van Real verloren finale van de Champions League.

De beste tijd van Atléti is misschien voorbij, mede door het vertrek van twee dragers van het succes: aanvaller Griezmann en verdediger Godin. In de competitie staat de ploeg vierde, op eerbiedwaardige achterstand van de twee rivalen en een plek achter Getafe, donderdag tegenstander van Ajax in de Europa League. Het moet voor Simeone gebeuren in de Champions League.

Loeren

Atléti heeft geluk dat het haast nooit verliezende Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, een mindere dag kent, dat de zorgvuldigheid in het spel ontbreekt. Te vaak loopt de Engelse aanval net niet soepel. Het is ook verdraaid lastig om twee rijen poortwachters van de thuisploeg te passeren. Liverpool heeft de bal, maar krijgt te weinig kansen om werkelijk aanspraak te maken op een beter resultaat. En Atlético blijft loeren op meer dan 1-0, is zelfs dichter bij 2-0 dan Liverpool bij 1-1.

Het circus van de Champions League is dinsdag weer geopend. Eigenlijk is het de officieuze start van de door veel topclubs nagestreefde Super League, want alleen de grote vijf landen doen nog mee bij de zestien clubs van de achtste finales. En die van Liverpool zijn dinsdag terug in Wanda Metropolitano, waar ze vorig jaar de Champions League wonnen, waar de supporters tot diep in de nacht bier dronken in de barretjes aan het plein Puerta del Sol. Met de verliezers van Tottenham. Hand in hand.

De broers David (58) en Darren Smith (53) volgen de wedstrijden van Liverpool sinds 1972, respectievelijk 1975. De oudste broer was al bij de finale van 1978 tegen Club Brugge, in tijden van hun favoriete speler aller tijden: Kenny Dalglish. Virgil van Dijk, dinsdag met een paar ongelukkige acties, is misschien de beste centrale verdediger in de clubgeschiedenis, oordeelt hij, terwijl Liverpool toch grootheden als Alan Hansen en Emlyn Hughes koesterde. Gini Wijnaldum is simpelweg ‘briljant’ en van de jongelingen uit Nederland kan Ki-Jana Hoever hem bekoren.

Verlanglijst

Ze drinken grote plastic bekers bier, in afwachting van de aftrap. Het al bijna behaalde landskampioenschap, de eerste titel sinds 1990, is als een cadeau dat jaren op de verlanglijst bleef staan. Het verlangen om het cadeau eindelijk uit te pakken, mogelijk al in maart, is intens. Maar de verrassing is al weg, met 25 punten voorsprong op Manchester City.

Als je de broers eerlijk vraagt wat ze mooier vinden, titel of Champions League, hoeven ze geen seconde na te denken: Champions League. Darren Smith: ‘Toen we nog kind waren, werd Liverpool elk jaar kampioen.’ David, om zich heen kijkend: ‘Moet je eens zien, dit stadion, deze Europese reizen, het is geweldig.’ Darren heeft trouwens een bijzondere theorie: ‘Ze moeten de wedstrijden omkeren, de kalender veranderen. De Champions League in het weekeinde, de competitie door de week. Nu moeten we telkens twee dagen vrij vragen voor een Europese wedstrijd.’

Vooralsnog moet Liverpool op 11 maart eerst proberen de kwartfinales te bereiken, om de broers weer te laten reizen. Alles is nog mogelijk, na de 1-0. Vorig jaar verloor de ploeg van Jürgen Klopp de halve finale in Barcelona met 3-0, om thuis een van de meest magische avonden in de rijke clubhistorie te beleven: 4-0 op Anfield. Dinsdag zingen de supporters van Atlético, lang en intens.