Gelijkspel tegen PSV doet ADO hopen op Europees voetbal

Rechterrijtje

De Noorse aanvaller is de laatste weken op dreef en heeft zich met zijn zeventien treffers gemengd in de strijd om de topscorerstitel van de eredivisie. Een doel op zich, maar nog belangrijker is dat zijn goals ADO punten opleveren, laat hij weten. 'Volgende week hoop ik nog een paar keer te scoren. Maar als ik niet scoor en we plaatsen ons wel voor de play-offs, hoor je mij niet klagen.' De laatste keer dat ADO zich wist te plaatsen voor Europees voetbal was zeven jaar geleden.



Toen de 26-jarige Johnsen afgelopen zomer arriveerde in Den Haag dacht hij eerder aan een plek in het rechterrijtje. 'Dit overtreft mijn verwachtingen. Maar dat maakt het juist extra mooi.'



Belangrijkste aangever voor Johnsen is de andere doelpuntenmaker tegen PSV, Nasser El Khayati. De 29-jarige Marokaan schoot een door Johnsen versierde strafschop raak. Sinds de wedstrijd tegen Feyenoord, op 28 januari, zijn Johnsen en El Khayati bij alle doelpunten van ADO betrokken in de vorm van een assist of goal.