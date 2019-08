Gelijkspel tegen België voelt voor hockeyvrouwen als verlies

Marijn Veen baalt na de gelijkmaker, achter haar is het feest. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Voor de Nederlandse vrouwen voelt het als een valse start. Het Nederlandse team is regerend wereld- en Europees kampioen en koploper op de wereldranglijst. Het EK in Antwerpen moet een kolfje naar hun hand zijn. Eva de Goede: ‘Als wij ons eigen spel spelen, dan zijn we beter dan alle andere teams hier.’

Dat is geen arrogantie, vindt de aanvoerder. ‘Wij weten dat we de favorietenrol hebben.’ Net als de andere landen, die een verliespartij tegen Nederland incalculeren. Al het andere is bonus.

Die alles-of-nietsbenadering beïnvloedt het spel van de Nederlandse tegenstanders, zeker op dit EK, waar een olympisch ticket voor de Spelen van Tokio klaarligt voor de winnaar. De Goede: ‘Iedereen wil dat ticket bemachtigen en niemand heeft tegen ons iets te verliezen. Ze kunnen er dus volle bak ingaan.’

Niet dat de Nederlandse vrouwen terughoudend van start gingen. In de eerste minuten had de ploeg van bondscoach Alyson Annan de wedstrijd onder controle. Binnen acht minuten scoorde Frédérique Matla na een mooi opgebouwde aanval. ‘Ik denk dat het mijn eerste balcontact was’, vertelde ze. ‘Dat was superlekker.’

Frédérique Matla scoorde voor Nederland en moet nu toezien hoe de Belgen feestvieren. Beeld AP

Het plan om het eerste doelpunt een snel vervolg te geven mislukte. De greep van Nederland verslapte. Dat leidde in de laatste seconden van het derde kwart tot een strafcorner die door Michelle Struijk werd benut.

Matla, berustend: ‘Ze zijn af en toe gevaarlijk geweest uit de counter en hebben soms een cornertje gehad. En daar kun je dus op verliezen.’

Het gelijkspel voelde als verlies, maar de Nederlandse vrouwen wanhopen niet. België is de sterkste tegenstander in de poule, tegen Rusland en Spanje zal het gemakkelijker gaan en de weg naar titelprolongatie ligt nog open. De Goede: ‘We hebben niet ons beste spel laten zien, maar er is geen man overboord.’