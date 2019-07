Gele trui Teunissen geeft Jumbo-Visma vleugels in openingsweekend Tour de France

Team Jumbo-Visma viert de overwinning in de ploegentijdrit. Beeld AP

Mike Teunissen. Wie had tot zaterdag van hem gehoord? Alleen insiders wisten dat hij dit seizoen de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam had geschreven, de ZLM Tour had gewonnen en in de Tour de France de sprint zou aantrekken voor Dylan Groenewegen. Maar nu hij maandag voor de tweede keer op rij in de gele trui aan de start staat, zal hij tot in lengte van dagen moeten vertellen over die eerste, doldwaze dagen in de Tour de France van 2019.

Niet alleen het feit dat Jumbo-Visma de ploegentijdrit won, maakte indruk, het was ook de manier waarop. De Nederlandse formatie blies de concurrentie omver en klokte bij de finish een verschil van 20 seconden met nummer 2 Ineos, het voormalige Sky. ‘De magie van het geel en de magie van de ploeg’, zo probeerde Teunissen een verklaring te vinden voor de overmacht.

Al jaren maakt de ploeg werk van de tijdrit. Het was één van de redenen om oud-wereldkampioen tijdrijden Tony Martin dit seizoen aan zich te binden. Stilletjes aan is Jumbo-Visma tot de absolute top in het wielrennen gaan behoren. Met Dylan Groenewegen beschikt de ploeg over de snelste sprinter van het peloton, de Belg Wout van Aert is een van de grootste beloften voor de komende jaren, Steven Kruijswijk won al eens bijna de Giro d’Italia en voor komend seizoen heeft de ploeg zijn oog laten vallen op Tom Dumoulin.

En dan is er dus ook nog de man die Nederland voor het eerst sinds dertig jaar de gele trui bezorgde: Mike Teunissen, 26 jaar en afkomstig uit het Limburgse Ysselsteyn. Wie weet wat er verder nog in het verschiet ligt voor Jumbo-Visma deze Tour, want in de schaduw van Teunissen deed ook kopman Steven Kruijswijk goede zaken. Door de uitmuntende tijdrit van zijn ploeg, nam hij direct al wat afstand tot zijn concurrenten: 20 seconden op Egan Bernal, 20 seconden op Geraint Thomas en 1.19 op Romain Bardet.

Enige domper op de feestvreugde bij de ploeg was de valpartij van Dylan Groenewegen, zaterdag. Hij hield schaafwonden en een gebutste schouder aan de valpartij over en verwacht pas dinsdag weer mee te kunnen sprinten om de etappewinst.