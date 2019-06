Geldschieters staan in de rij voor de Nederlandse voetbalvrouwen

Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en Merel van Dongen (v.l.n.r.) feliciteren Vivianne Miedema (rechts) die de 2-0 heeft gescoord. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De pers krijgt voor het oefenduel Nederland – Australië (3-0) een pot pindakaas in een oranje doos met een spelersnaam. Jackie (Groenen) pindakaas. Lieke Martens en Shanice van de Sanden gaan snel. Een fles shampoo meenemen kan ook. Het is een tijd van sponsors, van ongebreidelde groei, van een nieuwe generatie liefhebbers die met social media is opgegroeid. Altijd groei. Reuzen als Albert Heijn en Unilever kozen voor partnerschap met de vrouwen.

De KNVB is ver met gelijke vergoedingen voor vrouwelijke en mannelijke internationals, waar het puur gaat om het bondsdeel. De vrouwelijke internationals zijn echte profs. Ze kunnen leven van voetbal. Ze spelen bijna allemaal in het buitenland. Maandag maakt linksachter Kika van Es van Ajax bekend naar welke club in Engeland ze vertrekt. Zelfs transfers zijn evenementen.

De uitzwaaiwedstrijd tegen Wales, twee jaar geleden voor het EK, voltrok zich in een vrij leeg stadion. Toen volgde het EK in Nederland met zijn volle stadions, aanzwellende euforie, de titel en de huldiging in Utrecht. Voor het WK in Frankrijk zijn al 50 duizend kaarten verkocht aan Nederlanders, van wie alleen al 17 duizend voor het treffen met Kameroen op 15 juni.

De uitzwaaiwedstrijd Nederland – Australië, de generale voor de WK-ouverture tegen Nieuw-Zeeland op 11 juni, trekt zaterdag in Eindhoven 30.640 toeschouwers, een paar honderd meer dan het vorige record. Records. Alsof het atletiek is.

#Onzejacht

De Leeuwinnen is de wat uitgekauwde koosnaam. Hekje #Onzejacht het motto. Het is ook een concept, met een elftal dat is weggehold van de ontwikkeling aan de basis, van meisjes die gaan voetballen met een tegenwoordig realistische droom: voetbalprof zijn.

Vóór de wedstrijd houdt de KNVB een persconferentie. Over wat beter moet. De eredivisie telt bijna alleen jonge voetballers, gemiddeld 20 jaar, van wie menigeen na de studie stopt vanwege gebrek aan perspectief. Dat is het contrast: een eredivisie die naar sponsors zoekt, tegenover een nationaal team dat zich aan de borst klemt van zich verdringende geldschieters.

Het nationale elftal kan ook iets speciaals. Goed voetballen bijvoorbeeld. Dat menigeen denkt dat Nederland nu even de wereldtitel grijpt; tja, zo gaat dat met opgepompte verwachtingen. Bondscoach Sarina Wiegman: ‘We zijn nuchter. We speelden tegen een topland, waarvan je kunt winnen of verliezen. We hadden het hartstikke moeilijk op momenten.’

Australië voetbalt hard, al heeft Kika van Es haar blessure die haar tot tranen roerde aan zichzelf te wijten. In haar hand is een breuk geconstateerd. De komende dagen blijkt of dat consequenties heeft voor WK-deelname. Afzeggen zou dramatisch zijn, want ze miste het vorige WK door een gecompliceerde beenbreuk en raakte zelfs in een depressie. Ze wilde overmoedig de toon zetten.

Nederland tempert Australië na rust en heeft veel te bieden. Shanice van de Sanden is ongekend rap, al missen haar voorzetten soms precisie. Schitterend hoe ze de 2-0 van Miedema voorbereidt en hoe ze de bal inkopt voor 1-0. Ze overvleugelt Lieke Martens, die zal moeten loskomen, al is die ene dribbel heerlijk, waarbij ze de achterlijn haalt en perfect voorzet met links.

En spits Vivianne Miedema scoort op typische wijze, na een sleepbeweging. Ze maakte 58 doelpunten in de nationale ploeg, één minder dan Manon Melis. Alweer een record dat lonkt.

Achteloos briljant

Het middenveld is uitgebalanceerd. Daniëlle van de Donk geeft soms achteloos een briljante pass, buitenkant voet desnoods. Jackie Groenen is aanjager, Sherida Spitse vrouw van de lange bal. Zie ook de eerste goal. Een vrije trap, veelvuldig geoefend in besloten trainingen.

De defensie oogt breekbaar, al heeft dat geen gevolgen door goed keeperswerk van aanvoerder Sari van Veenendaal, vervanger weer van Loes Geurts. Opbouwend is het spel soms zwak. Aanvallend heeft geen enkel land op het WK zoveel klasse als Nederland.

Als de wedstrijd voorbij is, is alles weer concept. Bekende Nederlanders wensen de ploeg succes in een filmpje. Publiek blijft zitten. Overal is oranje, overal zijn moeders, vaders, kinderen, jongens ook, met namen van vrouwen op de rug.

Een nieuwe doelgroep is gevonden in het volle voetballandschap. Het is ook geregisseerde onbevangenheid. Ze gaan met zijn allen zitten voor een leuke avond, juichen, slaan met de plastieken klapper in hun handen.

Ze zijn de groeiende massa achter het concept. Ze fluiten bijna nooit van afkeuring, alleen bij een harde overtreding of bij de zoveelste fout van de grensrechter die niet ziet wat buitenspel is. Maar straks op het WK is er een VAR, en dan laten de grensrechters bij twijfel doorspelen. Zelfs dat is een voordeel voor Oranje, een echte VAR-ploeg, want Van de Sanden is zo snel dat het soms bijna niet te begrijpen is dat ze geen buitenspel stond.

Dansend verlaten de speelsters het veld. Volkszanger John de Bever loopt een eindje met ze mee. Met Jan Smit maakte hij een lied voor Oranje. Wij zijn Nederland. Over alles is nagedacht.