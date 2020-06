Geldmachine Barcelona hapert maar wint eenvoudig bij herstart

Lionel Messi van FC Barcelona na het scoren van zijn vierde goal tijdens de wedstrijd tegen RCD Mallorca. Beeld Getty Images

Barcelona stuurde onlangs elektronische post naar relaties. Mondkapjes te koop. Voor 18 euro per stuk. In de kleuren van het uit- of thuisshirt. Bestel maar, bestel maar. Afgezien van een voetbalgevoel is Barcelona een geldmachine. Barcelona was in januari voor het eerst in de historie koploper in de jaarlijkse omzetlijst van Deloitte, met ruim 840 miljoen euro, ruim 80 miljoen meer dan de vorige nummer 1, Real Madrid.

Nu nog de prolongatie van de landstitel, ingezet met een eenvoudige zege op Mallorca zaterdag: 4-0, nadat een kopbal van Arturo Vidal na ruim een minuut meteen ruimte gaf. Frenkie de Jong, in de bovenste regionen van een aantal statistische klassementen in de Primera Division (speeltijd, dribbels, balveroveringen) speelde best lekker bij de koploper en was betrokken bij de 1-0 en 2-0. Luis Suarez maakte als invaller zijn rentree na een knieoperatie en Lionel Messi toverde soms.

In voetballoze coronatijden was ruimte genoeg voor berichten, met geruchten ook over Frenkie de Jong. Gaat hij naar een andere club? ‘Allemaal onzin’, zegt zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, die zich op zulke momenten heerlijk kan opwinden. ‘Frenkie heeft het geweldig naar de zin. Alles gaat perfect.’

Dursun is trouwens ook de agent van Martin Braithwaite, de gedegen Deense prof die een paar maanden geleden opeens een sprookje binnenstapte toen Barcelona een extra aanvaller zocht vanwege de zware knieblessure van Suarez. Zaterdag maakte hij zijn eerste doelpunt voor de club door de bal van dichtbij resoluut in te schieten en bijna onderkoeld te reageren, alsof scoren voor Barcelona voor hem de normaalste zaak van de wereld is.

Kijk op zijn ‘socials’ en De Jong straalt van levensgeluk. Vriendin, hondje, omgeving. Zelfs met een mondkapje voor lacht hij nog. Hij plaatste op Instagram ook de verklaring van het tijdelijke loonoffer van de spelers van liefst 70 procent bij het begin van de coronacrisis. Zijn club kon de kosten anders niet dragen. De Jong snapte het volledig. Hij koestert zijn leven in de zonneschijn. Ook zaterdag lachte hij breeduit, nadat die ene supporter in het lege stadion van Mallorca het veld oprende om een selfie met Messi te maken.

Barcelona, zo rijk, en toch meteen ook arm bij een pandemie, ondanks die 840 miljoen omzet. Specificatie leert dat 19 procent van dat megabedrag uit stadionbezoek komt, 35 procent uit tv-rechten en liefst 46 procent uit commerciële uitbating, waaronder merchandising. Vooral dat laatste deel is fors gestegen, zo bleek uit cijfers. Bij de verkoop van seizoenkaarten ligt het potentiële bedrag min of meer vast en bij tv-rechten delen ook andere clubs mee.

Vooral in commercieel opzicht valt winst te behalen, bij de internationalisering van inkomsten. Barcelona baat zichzelf maximaal uit, wat de club in veel ogen een wat onsympathiek tintje heeft gegeven, onder meer door de lust om te voetballen in andere werelddelen. Al het geld is nodig voor een ongelooflijke post salarissen, aangevoerd door Messi, met naar schatting 80 miljoen alleen loon.

Barcelona moet elke dag geld verdienen. Als de kraan van inkomsten dicht is, is het probleem daar. Vandaar dat Barcelona ook blij zal zijn dat Spanje weer opengaat voor toeristen. Wie in vakantietijd een dag rondloopt bij stadion Camp Nou, weet niet wat hij ziet. In de winkel bij het stadion is de anderhalvemetersamenleving normaliter ver weg. En Barcelona heeft de uitbating nu volledig in eigen handen genomen, door een strakker licentiebeleid.

Barcelona houdt zijn peperdure huishouding, zeker zolang Messi voetbalt. Andere salarissen zijn veel lager dan het loon van Messi, maar op de werkvloer mag het verband nooit helemaal verloren gaan. Het wachten is ook op een nieuwe generatie talent, want Barcelona teert al jaren op de groep van wie Messi, Piqué, Alba en Busquets zijn overgebleven, terwijl de club lang niet altijd gelukkig is geweest met het aantrekken van toppers, met Coutinho en Dembélé als bekendste ‘miskopen’ van meer dan 100 miljoen.

Ansu Fati is het meest aansprekende tienertalent. Directeur opleidingen Patrick Kluivert tilde in een Britse podcast een tipje van de sluier voor de verdere toekomst op: ‘De droom is om zoveel mogelijk jongens van La Masia (de opleiding) in het eerste elftal te krijgen. Ik voel me hier als directeur als een vis in het water en kan vertellen dat er verbazingwekkende talenten in aantocht zijn, in de ploeg onder 17 jaar. Ik hoop dat ik ze via het tweede elftal kan gidsen naar het eerste.’

Zover is het nog niet. Eerst presteren, titels halen. Elk jaar weer. En dus is er ook sprake van de mogelijke terugkeer van Neymar, net als Suarez een vriend van Messi. En wie vriend is van Messi, is een vriend van Barcelona. De vraag is alleen of de Braziliaan, die een beetje klaar lijkt met Paris SG, al te betalen is deze zomer, nu de geldmachine ook in Barcelona hapert.