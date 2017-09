Geld voor vrouwelijke sporters? Dat is er alleen over de grens

Er is maar één weg naar de internationale handbaltop. En die loopt via het buitenland. Dat is een vuistregel in het Nederlandse vrouwenhandbal, dat de wereldtop heeft bereikt met spelers die in toonaangevende profcompetities als die van Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Hongarije hun kwaliteiten hebben ontwikkeld.



In eigen land, waar handbal op een uitzondering na een pure amateursport is, kan een speler zich in zekere anonimiteit - zonder camera's en volgepakte tribunes - ontwikkelen tot ruwe diamant.