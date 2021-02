Gekwalificeerde zwemster Van Roon stemt in met een extra kans voor uitdager Heemskerk

Femke Heemskerk Beeld Getty Images

Heemskerk, via de 100 vrij verzekerd van maximaal negen starts in Japan, was op die zesde december noodgedwongen in quarantaine vanwege de coronabesmetting van haar echtgenoot. Zij moest vanuit de huiskamer toezien hoe Van Roon met een forse verbetering van haar persoonlijk record (van 25,2 naar 24,63 seconden) het tweede Nederlandse ticket voor de 50 vrij van Tokio 2021 kaapte. Het eerste ticket was voor Ranomi Kromowidjojo.

Heemskerk, een jaar eerder goed voor 24,71, tekende meteen protest aan. Zij vond zich het slachtoffer van overmacht en wilde minimaal een herkansing. Technisch directeur André Cats van zwembond KNZB hield staande dat het kwalificatiereglement was goedgekeurd en dat daarin geen uitzonderingspositie was opgenomen voor een situatie zoals Heemskerk had getroffen.

Overmacht

De dikke punt achter de kwalificatie - Cats wenste een rustige aanloop naar de Spelen van Tokio - werd door de tuchtcommissie van de KNZB in januari als niet valide beschouwd. Heemskerk kreeg haar gelijk. Zij was aldus de tuchtrechters het slachtoffer van overmacht. De advocaat van de KNZB, mr. Michiel van Dijk, meende dat het tuchtcollege te zeer de stoel van de selectiecommissie was gaan zitten en bovendien het belang van Van Roon niet had gewogen.

Cats overwoog een gang naar de commissie van beroep, maar besloot tot mediatie. Hij sprak met Heemskerk op het trainingskamp in Curaçao. Hij voerde overleg met Van Roon die in Amsterdam traint bij Job van Duinhoven. De uitkomst was dat beide zwemsters instemden met twee extra races op 9 april, series in de ochtend, finale in de avond.

Uitdager

De toptijd van Van Roon blijft staan. Heemskerk, sinds een World Cup in Qatar in 2018 goed voor een persoonlijk record van 24,54, is de uitdager, Van Roon de verdediger. Andere zwemsters die die dag in het water gaan zijn uitgesloten van de strijd om het tweede Nederlandse ticket voor Tokio.

Cats deed vier weken over de kwestie die de KNZB in enkele dagen had willen oplossen. De directeur had afgezien van hoger beroep. Hij wees op het belang zulke zaken zo snel mogelijk op te lossen. ‘Dit soort kwesties vreet energie van topsporters. Je wilt als sportbond niet dat sporters in dergelijke zenuwslopende situaties terecht komen. Het is goed dat er helderheid is over het vervolg. Met name voor Van Roon die na een zeer sterke race in Rotterdam zeker dacht te zijn van Tokio, is de situatie ontzettend vervelend.’

Heemskerk (33) zwemt in Tokio haar vierde olympische toernooi, na 2008, 2012 en 2016. Zij kwam nog nooit uit op de olympische 50 vrij. Van Roon (22) zal, als zij zich definitief kwalificeert, debuteren. Beide zwemsters onthielden zich woensdag ‘volgens afspraak’ van commentaar.