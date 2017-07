Gekte slaat toe bij transfers: Real Madrid wil 180 miljoen betalen voor een knul van 18

Prijs voor succes

Is één mens, een jongen nog, 180 miljoen waard, al verdien je hem terug?

Op sociale media verschijnen grappen over de wedloop. Zo twitterde Paddy Power, een account in sportweddenschappen, over de totale uitgaven voor defensie: van de Verenigde Staten (955 miljard euro), via Manchester City (233 miljoen euro) tot de Democratische Republiek Congo (157 miljoen). City trok onder andere verdediger Mendy aan voor ruim 57 miljoen van Monaco, dat bijna zijn halve elftal kwijtraakte na het bereiken van de halve finales van de Champions League. Want dat is de prijs voor het succes voor elke club net buiten de absolute topcategorie: het maakt het kringetje van potentiële winnaars van de grote beker steeds kleiner.



Het gekke is: Real kan dat gewoon betalen, zo'n overgang van Mbappé. De club maakt winst en ziet de inkomsten alsmaar stijgen, ook door tv-contracten en lucratieve reizen te maken naar Azië of de Verenigde Staten. De schuld daalt fors. Real kan telkens een begroting maken die sluitend is, en daardoor voldoet de club aan financial fairplay van de UEFA.



Anders is het gesteld met de morele overwegingen. Is één mens, een jongen nog, 180 miljoen waard, al verdien je hem terug? Wat doet zo'n bedrag met die jongen, een goedlachs ventje uit Parijs dat vorig seizoen in 44 duels 26 goals maakte en 11 assists gaf?